Mobilya ve beyaz eşyada 2. indirim müjdesi

Piyasayı canlandırmak için 3 Şubat'ta hayata geçirilen Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinde süre uzatıldı. Başbakan Binali Yıldırım, dün katıldığı bir TV programında müjdeyi verdi. Yıldırım, "Piyasayı canlandırmak için konutta, mobilyada, beyaz eşyada KDV indirimi yaptık. Konut alım satımındaki KDV indirimi eylül sonuna kadar devam ediyor. Ancak beyaz eşya ve mobilyada nisan sonuna kadar yapmıştık. Şimdi mobilya ve beyaz eşyadaki ÖTV ve KDV indirimini de eylül sonuna kadar uzatıyoruz" dedi. Şubatta mobilyada KDV'nin yüzde 18'den 8'e, beyaz eşyada ise ÖTV'nin sıfırlanması ile nefes alan sanayici ve esnaf ise, Başbakan'ın açıklaması ile bayram etti.



TÜKETİM İTHALATA GİTMEYECEK

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, indirim haberinin kendilerini sevindirdiğini söyledi. ÖTV indiriminin etkisiyle şubattaki iç satışların ocak ayına göre yüzde 25, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32 arttığını belirten Güler, indirimin devam etmesinin özellikle yaz aylarında yeni ev kuracaklar açısından tüketimin daha da artmasına olanak sağlayacağını, tüketimin ithalata gitmeyerek Türkiye'de kalacağını belirtti. Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Ali Yıldız ise, şubat başında hayata geçirilen ÖTV indiriminin tüketicinin ertelediği satın alma kararını öne çektiğini, pazarın durgun olduğu kış aylarında pazarda yüzde 60 büyüme sağladığını söyledi. İndirimin yıl sonuna kadar uzatılmasının pazarı büyütmeye devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "Böylece tüketici enerji tasarruflu ürünlere geçiş yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.



50 BİN İSTİHDAMA DAHA HIZLI ULAŞACAĞIZ

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, şubatta başlayan indirimin satışları yüzde 40 artırdığını, indirimin eylüle uzatılması ile hem ihracatın niteliğinin artacağını hem de satışların aynı hızda devam edeceğini söyledi. Güleç, "Hükümetimize minnettarız. Bu şekilde 50 bin istihdam hedefine de daha hızlı ulaşacağız. Bu yılki büyümemiz de indirim sayesinde yüzde 40'ı bulur" diye konuştu. Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, "Düğünler ve ev taşınmaları nisanda başladığı için satışlarımız bu ay artışa geçiyor. Eylül sonuna kadar KDV indirimi, özel kampanyalarla birleşince satışlara olumlu yansır" diye konuştu. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Nuri Öztaşkın ise ilk indirimin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artırdığını belirterek, "Yeni düzenleme yıl sonu rakamlarına yüzde 50'nin üzerinde yansır. Ayrıca kayıt dışı satışların da önüne geçilir" dedi.



800 MİLYON LİRALIK VERGİ JESTİ YAPILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal indirimin vergi gelirlerine 800 milyon liralık bir etkisi olacağını söyledi. Ağbal, "Mobilya, beyaz eşya ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi canlandıracak, hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek, bunun işaretlerini de alıyoruz" dedi.



Tüketici dernekleri ise beyaz eşya ve mobilyada uzatılan vergi indiriminin fiyatlara yansımasını yakından takip edeceklerini, aksi bir durumda ilgili firmayı yetkili birimlere bildireceklerini söylediler.