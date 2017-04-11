Üsküdar-Sancaktepe Metro Hattı'nda test sürüşleri başladı

20 kilometrelik hat 16 istasyon, depo sahası ve depoya bağlanan 2 bin 750 metre tünelden oluşacak. 126 vagonun hizmet vereceği hatta 24 saat 2 bin 430 personel çalışmalarını sürdürüyor.

"PERON KAPI" SİSTEMİ KULLANILACAK

Hattın tamamlanmasıyla Anadolu yakasının ana ulaşım ağının önemli bir aksı tamamlanmış olacak. Otomatik sistemle kendisini park edebilme özelliğine sahip metro, sürücüsüz hizmet verecek ve vatandaşların güvenliği için "peron kapı" sistemini kullanacak.

ÜÇ İLÇEDEN GEÇECEK

Üç ilçeden geçecek metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonlarının aralarında yer aldığı 16 istasyon yer alacak.

Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Sancaktepe metro hattıyla bağlantılı olacak ulaşım sistemleri de şöyle;

"Üsküdar İstasyonu'nda Marmaray hattıyla Avrupa Yakası'na, Altunizade İstasyonu'nda yapımı planlanan teleferik hattı ve mevcut metrobüs hattına, Çarşı İstasyonu'nda Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattına, Dudullu istasyonunda ise Dudullu-Bostancı metro hattıyla bağlantı sağlanmış olacak. Ayrıca Çekmeköy istasyonu sonrasında hat Sultanbeyli'ye uzatılacak."

GÜNDE 2,3 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğü Metro inşaatında yaklaşık 3 bin personel görev alıyor. Anadolu Yakası ulaşımında önemli rol oynayacak 20 kilometrelik Metro hattı, 16 istasyon, depo sahası ve depoya bağlanan 2 bin 750 metre tünelden oluşacak.

126 vagonla hizmet verecek Metro hattı, saatte tek yöne yaklaşık 65 bin yolcu taşıyabilecek ve böylelikle günde 2,3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

30 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Projenin 30 Ağustos'ta tamamlanması hedefleniyor.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METROSU VAGONLARI RAYLARA İNDİRİLDİ