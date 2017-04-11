Yüzbinlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin 30 Haziran'a kadar CK Boğaziçi Elektrik Müşteri İşlem Merkezleri, Müşteri Hizmet Merkezleri, çağrı merkezi, mobil uygulama, www.ckbogazici.com.tr veya www.silelimgitsin.com internet adreslerine başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya kapsamında ödeme işlemleri ise bu adreslerin yanı sıra anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de yapılabilecek.

'ÖZEL SEKTÖRÜN EN BÜYÜK KAMPANYASI'

Konuyla ilgili bilgi veren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, 'Silelim Gitsin' kampanyasının özel sektör tarafından enerji sektöründe yapılmış en büyük ve en kapsamlı kampanya olduğuna dikkat çekti. Bakal, "Bu tarihi kampanyamız ile tüm tarife grubundaki müşterilerimize geçmişten gelen borçlarını kapatma imkânı tanıyoruz. Müşteri memnuniyeti kapsamında teknolojinin bize sağladığı tüm imkânları kullanarak bu borçların kolayca ödenebilmesinin yolunu açtık. Tüketicilere, kampanya süresi içerisinde bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL BORÇ SORGULAMA PLATFORMU OLUŞTURULDU

CK Boğaziçi Elektrik, kampanya kapsamında müşterilere Nisan 2013'ten önceki döneme ait borçlarının durumu ile ilgili detaylı bilgi edinebilmeleri için özel bir sorgulama platformu da oluşturdu. Müşteriler kimlik bilgilerinden hareketle www.silelimgitsin.com adresi üzerinden anapara ve faizi ile birlikte borç miktarını öğrenebilecekler. Kampanya çerçevesinde Şubat 2007 ve öncesine ait borçların tamamında anaparanın yüzde 35'e kadarı, Mart 2007 ile Nisan 2013 dönemleri arası borçlarda ise anaparanın yüzde 25'e kadarının silinebilmesi sağlanacak.

İCRALIK ALACAKLAR DA KAMPANYA KAPSAMINA GİRECEK

Belirtilen dönemlerde zamanında ödenmediği için yasal takibe konu olmuş icralık aboneler de bu kampanyadan faydalanabilecek. Bu kapsama giren müşteriler, konu ile ilgili detay bilgileri başvuru merkezlerinden öğrenebilecekler.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLECEK

'Silelim Gitsin' kampanyası çerçevesinde başvuruda bulunan müşterilerin, ödemelerini tek seferde yapması gerekiyor. Ancak CK Boğaziçi Elektrik peşin ödemenin yanı sıra abonelerine kredi kartı ile tek çekim veya 9 taksite kadar ödeme seçeneği de sunuyor.