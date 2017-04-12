4C'lilere müjde! O paralar ödeniyor

Memur-Sen'in 4 C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'ya yaptığı başvuru karara bağlandı.

EK ÖDEME YAPILACAK

Buna göre; 4/C'liler hem yargı kararı sonucunda yararlandıkları ek ödemeyi hem de toplu sözleşme kapsamında elde ettikleri ek ödemeyi alabilecekler.

GÖSTERGE RAKAMI ARTACAK

Şu an 4/C statüsünde çalışan kamu personellerine 3. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre bin 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme veriliyor. Fakat toplu sözleşme öncesi mahkeme kararıyla ek ödeme alan 4/C'lilerin kazanımları ellerinden alınmıştı.

Yani toplu sözleşme öncesi yaklaşık 750 lira ek ödeme alan 4/C'li kamu personeli toplu sözleşme sonrası 150 lira ek ödeme almak zorunda kalıyordu. KDK'nın lehte verdiği kararla artık söz konusu mağduriyet giderilmiş oldu.