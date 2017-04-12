Başbakan Yıldırım’dan bankalara mesaj: Tepelerindeyiz

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kredilerine 460 bin müracaat geldiğini ve 250 bin dosyanın karara bağlandığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, bu kapsamda 5 milyar lira ödendiğini söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın İzmir'de düzenlediği Esnaf Buluşması'nda konuşan Başbakan Yıldırım, en son Ahilik ve Esnaf Fonu kurduklarını, esnafın da İşsizlik Fonu'ndaki gibi güvenceye kavuştuğunu söyledi.



HEDEF 11 MİLYAR TL

KOSGEB kredilerinden müracaat eden herkesin yararlandığının altını çizen Başbakan, "250 bin dosya bitti ve 5 milyar TL esnafın kasasına girdi. Hedefimiz 11 milyar lira, diğerleri de inceleniyor. Bankalarla ilgili şikâyetiniz var biliyorum, bizim de var. Ama ayar veriyoruz merak etmeyin, onlara da ayar vermeye devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın, sürekli tepelerindeyiz. Onların da yaşaması lazım" dedi.



KRİZ FAKİRLEŞTİRDİ

Yetki karmaşasının bu ülkenin başına çok iş açtığını, 2001'de yaşanan anayasa kitapçığı fırlatma krizinin bu ülkeyi yüzde 23 fakirleştirdiğini dile getiren Yıldırım, o dönem ortaya çıkan zararla 130 bin kilometre bölünmüş yol, 175 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ankara, İzmir ve İstanbul arasındaki otoyol ve köprülerden 25 adet daha yapabileceğini anlattı. Kendisinin de esnaflık yaptığını, 1978'de şehirler arası otobüsünün olduğunu bildiren Başbakan Binali Yıldırım, "Esnaflığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Esnaflık alınteri demek, çile demektir, dişinle, tırnağınla kazanmak demektir. Esnaflık gerçek hayattır, rantiyecilik değildir" diye konuştu.



GIPTA İLE İZLENEN BÜYÜK İŞLER YAPTIK

15 senedir her türlü olumsuzluğa rağmen dünyanın gıpta ile izlediği büyük eserler ve işler yaptıklarının altını çizen Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün dünyanın en büyük havalimanını yapıyor Türkiye. Bu da birilerini rahatsız ediyor. Dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz, Çanakkale 1915. En geniş köprüsünü hizmete açtık Yavuz Sultan Selim. Dünyanın üçüncü büyük köprüsü Osmangazi'yi açtık. Dünyanın en derin tüneli Marmaray'dı 2013'te açtık, onun rekorunu kıran Avrasya da geçen yıl hizmete girdi" diye konuştu.



ESNAF HÜKÜMETTEN MEMNUN

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Salahaddin Hünü, "Biz esnaf kefalet kooperatifleri olarak hükümetten son derece memnunuz" dedi. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "KOSGEB kredisinde bazı bankalar esnafa problem çıkarıyor. Onlara bir 'destur' çekmek lazım. Durumu iyi olanlara veriyor, ödemeye ihtiyacı olan garibana vermiyorlar. Alışveriş merkezlerinin şehirlerin dışında kurulması için kanuna madde konulmalı" diye konuştu.