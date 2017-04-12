Dolar 3.67'nin de altına indi

Referandumdan 'evet' çıkacağı beklentisinin fiyatlandığı belirtiliyor.

TL DOLARA KARŞI YÜKSEK DEĞER KAZANDI!

Türk Lirası bugün dolara karşı %0.7 yükselerek Güney Afrika randının ardından en çok değer kazanan para birimi oldu.



EURO DA DÜŞÜŞTE

3,9260 liradan güne başlayan euro da 3,8912 seviyesinde işlem görüyor.

REFERANDUM BEKLENTİLERİ



Bazı uzmanlar 16 Nisan'da gerçekleşecek referandum sonrası belirsizliklerin azalması nedeniyle piyasalarda olumlu hava olabileceğini belirtiyor.



Turkey Macro View Consultancy CEO'su Serkan Özcan Bloomberg HT'ye "'Evet'in çıkması halinde piyasada ralli olacağı algısı var. Ani tepkilerden bahsederek bu analiz yapılıyor. Ne çıkarsa çıksın artık siyasetin dümende olmadığı, reformların, makul para politikasının konuşulabildiği dünyaya gittiğimiz zaman Türk varlıkları bugünkünden çok daha iyi bir yerde olur" dedi.

"REFERANDUMDAN 'EVET' ÇIKMASI POLİTİK RİSKLERİ AZALTACAK"

Bluebay Stratejisti Timothy Ash referandumdan evet çıkmasının kısa vadede ralliye neden olabileceğini söyledi.



Ash twitter yoluyla yaptığı değerlendirmede "Referandumdan 'evet' çıkması politik risklerin azalacağı konusunda umut yaratacağı için kısa vadede ralliye neden olacaktır. Ancak uzun vadede politika oluşturma kalitesine dair sorular gündeme gelecektir" ifadesini kullandı.

Ash geçen hafta yaptığı bir açıklamada da referandumdan çıkan sonuç 'evet' olursa Türk lirasının güçlenebileceğini, bu durumda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da (TCMB) sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebileceğini belirtmişti.