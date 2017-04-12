Hastane arsasından ofis doğdu

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) yaklaşık bir yıl önce satışa çıkardığı SSK Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi arsasının ihalesini kazanan Başyapı- Güney-Elit iş ortaklığı, 'Ofis Karat Bakırköy' projesine başladı. 160 milyon lira yatırım bedeline sahip projeden yaklaşık 200 milyon lira gelir hedefleniyor. Toplam 26 bin 844 metrekare inşaat alanı üzerinde 6 katta yükselecek projede, 70 ila 425 metrekare arasında değişen 72 adet ofis yer alıyor. Ayrıca, proje kapsamında 20 ile 400 metrekare arasında değişen 18 adet dükkân da bulunuyor.



YÜZDE 18'İ SATILDI

Mayıs ayında lansmanı yapılması planlanan Ofis Karat Bakırköy'de metrekare fiyatları KDV hariç 10 bin 350 liradan başlıyor. Ön talep döneminde yoğun ilgi gören projenin yüzde 18'i şimdiden satıldı. Projede şu anda 60 ay sıfır faiz imkânı sunuluyor. Başyapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Musa Baş, "Özellikle Bakırköylüler başta olmak üzere tüm İstanbullular için önemli bir yapı olan Bakırköy doğumevini çevreye ve doğaya saygılı, modern bir binaya dönüştürmek bizleri heyecanlandırıyor. Bakırköy'ün önemli arterlerinden biri olan İstanbul Caddesi'ndeki yenilenmenin Ofis Karat Bakırköy'den sonra da devam etmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.



OTOPARK SORUNU YOK

Aralık 2018'de tamamlanması planlanan Ofis Karat Bakırköy, önemli ulaşım arterlerine de çok yakın bir konumda bulunuyor. Deniz manzarası da sunan proje, dört kata yayılan otoparkları ile ofis çalışanlarına da kolaylık sunacak. Trafik ve park sorunu olmayan proje, çalışanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan fonksiyonel özellikleri ile dikkat çekiyor.



İHALE BEDELİ 62 MİLYON LİRA

Emlak Konut GYO, eski doğumevi arsasının gelir paylaşımı ihalesini Mart 2016'da düzenlemişti. İhalede, 200 milyon lira toplam gelir üzerinden yüzde 31 yani 62 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Başyapı, bu alanda proje yapmaya hak kazanmıştı. Geçen sürede hazırlıklarını tamamlayan şirket, ofis Karat Bakırköy'de satışlara başladı.



KAMPANYAYLA 40 MİLYONLUK EV SATILDI

Başyapı ve Doğa Şehircilik ortaklığında İstanbul'da Basın Ekspres Yolu üzerinde yine bir Emlak Konut GYO projesi olan Karat 34 de hayata geçiriliyor. Mart 2016'da başlayan projede inşaat ve satışlar sürüyor. Projede yer alan 441 konutun yüzde 55'inin, 2 ayrı blokta bulunan 123 adet ofisin de yüzde 51'inin satışları tamamlandı. 31 Mart'ta biten Emlak Konut GYO'nun 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyasında yer alan projede kampanya kapsamında 69 adet satış yapıldı. Bu satışlardan 39 milyon 212 bin lira gelir elde edildi. Şu anda 60 ay sıfır faiz ödeme seçeneğiyle yeni bir kampanya başlatılan projenin Eylül 2018'de teslim edilmesi planlanıyor.