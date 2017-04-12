Kartal bilançoda da lider

UEFA'nın mali kriterlerini tutturmaya çalışan, Avrupa arenasında müsabakalardan men edilme kabusu yaşayan kulüpler, geliri ile giderini dengelemeye çalışırken, açıklanan bilançolar bunu sadece Beşiktaş'ın başarabildiğini ortaya koydu. Borsaya dün bildirilen 1 Haziran 2016 ile 28 Şubat 2017 dönemini kapsayan konsolide gelir gider tablolarına göre Fenerbahçe ve Galatasaray zararlarını katlarken, Beşiktaş zarardan kâra geçmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ ZARARDAN KÂRA DÖNDÜ!

Beşiktaş, bir önceki dönemde 48 milyon 284 bin lira olan dönem zararını 2 milyon 966 bin liralık dönem kârına çevirdi. Aynı süreçte Galatasaray 240 milyon lira zarar açıklarken, Fenerbahçe'nin zararı 113 milyon 342 bin lira oldu. Fenerbahçe'nin bir önceki dönem 75 milyon lira olan zararının 113 milyon liraya çıktığı görülürken, Galatasaray ise 56 milyon liralık zarardan 240 milyon liralık zarara yükseldi.Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın yeni sezonda da sportif başarı olarak ezeli rakiplerinin önünde olması, bilançolar arasındaki bu farkı yarattı.

VODAFONE ARENA'DAN 45 MİLYON LİRA KÂR

Beşiktaş, bu dönemde 403 milyon lira hasılat elde ederken, bu rakam Fenerbahçe'de 349 milyon lirada, Galatasaray'da 243 milyon lirada kaldı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve oradan elde ettiği gelir fark yarattı. Şampiyonlar Ligi gelirinin yanı sıra, ligdeki başarı, sponsorluk anlaşmaları, Kartal Yuvası satışları ile de gelirlerini artıran Beşiktaş'ın atağının kuşkusuz en büyük itici gücü Vodafone Arena. İnönü Stadı'nın geliri 10 milyon dolar civarındayken, Beşiktaş'ın bir yıl önce açılan mabedi Vodafone Arena'nın geliri 45 milyon dolar seviyesinde.