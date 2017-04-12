Sosyal medyaya 16 Nisan önlemi

Türkiye'nin geleceğinin oylanacağı pazar günkü referandumda özellikle terör örgütleri ile irtibatlı sosyal medya hesapları üzerinden seçime gölge düşürülmeye çalışılacağı ihbarları emniyet ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu (BTK) harekete geçirdi. Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve BTK yaptıkları çalışmalarda son dönemlerde Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya kanalları üzerinde sahte hesaplarda artış tespit ederken, bu hesapların tamamı gözetim altına alındı. Daha önce Türkiye'nin terör olayları ve seçim gecelerinde karşı karşıya kaldığı sosyal medya manipülasyonlarına bu kez göz açtırılmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda özellikle Facebook, Twitter, YouTube üzerinden manipüle edilmiş fotoğraf ve haber içeriği paylaşanlar, seçim sonucuna şaibe düşürmeye çalışanlar, vatandaşı sandık sonucuna karşı kışkırtanlar ve toplumun belli bir kesimine karşı kin ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunanlar tespit edilerek haklarında işlem başlatılacak. Vatandaşların arasına nifak sokmayı amaçlayan türde paylaşımlar suç unsuru sayılarak buna göre işlem yapılacak.Referandum öncesi sosyal medyada dezenformasyon amaçlı yalan haberlerin artması üzerine BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde Facebook, Google, YouTube ve Twitter'ın yöneticileri ile bir araya gelerek uyarılarda bulunmuştu. Yöneticilerle yeniden temasa geçen BTK'nın yalan haberlerin engellenmesinde Türkiye ile işbirliği yapılmasını istediği öğrenildi. Böylece sahte hesapların kim tarafından kullanıldığı Internet Protokol (IP) numaralarından hızlı bir şekilde tespit edilerek, manipülasyonların önüne geçilebilecek.BTK'da da iletişimin devamlılığı için kriz merkezi kurulacak. Çalışanlar cuma gününden itibaren 7/24 esasına göre görevlendirildi. Referandum günü ise kurumdaki tüm teknik personel işbaşında olacak.BTK, internet kafelerle ilgili de bir düzenleme yaparak aile ve çocukların korunması, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemi getirdi.Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, kullanmak ve değişiklikleri on beş gün içinde mülki idare amirliklerine bildirmek zorunda olacak. Kafeler erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydedecek ve iki yıl süreyle saklayacak.