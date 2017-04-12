Trafik sigortasında prim uçurumuna son

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in önceki gün imzasını attığı trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması bugün başladı. İstanbul'da iyi bir otomobil sürücüsüne 470, kötü sürücüye 2 bin 137 lira tavan geldi. Yeni uygulama ödenen primlerde ortalama yüzde 20 indirim sağlarken, bazı poliçelerde ise indirim hasarsızlığa göre yüzde 45'i bulacak. Sigorta şirketleri arasındaki prim uçurumları da ortadan kalkacak.Düzenlemede Türkiye'deki iller 8 gruba ayrıldı ve her araç grubu için baz fiyat konuldu. Otomobil grubu için yeni trafiğe çıkan bir araç için (4. basamak) baz fiyat 807, otobüs için 5 bin 7, minibüs için bin 418 lira oldu. Türkiye genelinde baz kabul edilen İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri için kazasız otomobillerde prim 444 lira olarak uygulanacak. Yıl sonuna kadar geçerli olacak düzenleme ile otomobillerde tavan fiyat ise 807 lira olarak belirlendi. Bu tutardan, 3 yıl kaza yapmamış olanlara indirim oranı da yüzde 45 olarak öngörüldü. İndirim trafiğin yoğun olduğu illerde geçerli değil. İstanbul'da baz fiyatlara, indirimin aksine yüzde 6 oranında zam getirildi. Buna göre İstanbul'da trafiğe çıkan bir otomobil 855 liraya sigortalanacak. Ankara, Kocaeli ve Bursa illerinde de baz fiyatlar yüzde 3 zamlı. Bu il grubunda da otomobiller için sigorta tutarı 831.21 lira oldu.Baz fiyat üzerinden yüzde 5 indirim uygulanacak Aydın, Tokat, Sinop, Isparta, Tunceli, Çanakkale, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kütahya, Muğla, Kars, Kastamonu, Burdur, Adıyaman, Şanlıurfa, Ardahan, Hakkâri ve Kilis'te sigorta tutarı 767 lira olarak belirlendi. İzmir, Erzurum, Yalova ve Kayseri'de ise baz rakam üzerinden ne indirim ne de zam uygulanacak. Düzenleme bir yandan da sigorta şirketlerini korumaya aldı. Bu kapsamda genelgenin yürürlülük tarihinden önce yapılmış zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal edilerek, yeni poliçe düzenlenemeyecek. Uygulama 12 Nisan itibarıyla yaptırılan (bugün) trafik sigortaları için geçerli olacak.Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun, düzenlemeden önce 4 bin liraya poliçe yaptıkları bir araca bugün itibarıyla yüzde 20 indirimli haliyle 800 liradan poliçe yapacaklarını belirtti. Uzun, "Sadece bu poliçede bile indirim yüzde 82.5. Sigorta poliçelerinde firmaların uyguladıkları fiyatlar arasında uçurum vardı. Düzenlemeyle uçurum ortadan kalktı" dedi.