Müezzinoğlu'ndan müjde! Büyükanne maaşı yarın ödenmeye başlıyor

Bakan Müezzinoğlu büyükanneye torun maaşının yarın ödeneceğini açıkladı.

İSİM LİSTESİ BAKANLIK SİTESİNDE

Bakan Müezzinoğlu ayrıca 6 bin 500 aileyi bakanlık sitesinde ilan ettiklerini açıklamıştı.

MAAŞTAN KİMLER YARARLANIYOR?

Maaştan yararlanmak için annenin iki asgari ücretten daha az gelirinin olması ve ailenin toplam gelirin 3 asgari ücretten az olması kriteri aranıyor. Uygulamadan düşük düzeyde gelir sahibi ailelerin yararlanması hedefleniyor. 6 aylıkla 1 yaş arasındaki bebekler için geçerli olacak ve 1 yıllık pilot uygulama yapılacak.

12 AY BOYUNCA 425 TL MAAŞ

Büyükanne maaşı projesi kapsamında; 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek veriliyor. Elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim ediliyor. Proje kapsamına Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri ve Gaziantep illeri giriyor. Büyükanne maaşına başvuran ve hak kazananların listesi 15 Mart'ta açıklanmıştı.

Bakanı Müezzinoğlu 105 bin başvuru yapıldığı ve bunlarda ilk etapta 6 bin 500 kişinin yararlanacağını açıklamıştı.

BÜYÜKANNE MAAŞI BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Katılım Belgesi (imzalı üç nüsha) (Bu rehberin ekinde yer almaktadır.)

2. Annenin fiilen çalıştığını tespit için e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak hizmet dökümü belgesi (e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri listesinden seçilecek SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ekranından barkodlu belge oluşturmak suretiyle alınacak Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti konulu belge.)

3. Büyükannenin sağlık durumunun çocuk bakımına engel olmadığını gösterir belge (Sağlık Bakanlığı'nın 2014/29 sayılı Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hk. konulu Genelgesinin Ek 5'inde yer alan Birinci Basamakta Düzenlenecek Durum Bildirir Tek Hekim Raporu formatına uygun olarak Aile Hekimliği Birimi'nden alınacak rapor.)

4. Anne, büyükanne ve başvuru esnasında kimlik numarası girilen üç yaşını doldurmamış çocuğun nüfus cüzdanı suretleri.

5. Katılım belgesinde büyükannenin çocuğa "annenin ikametgâh adresi dışında bir adreste bakacağı belirtilmiş ise çocuğun bakılacağı yerleşim yerine ilişkin e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak belge (Büyükannenin çocuğa baktığı evin, annenin ikamet ilinde olması zorunludur. Bu adrese ilişkin, e-Devlet kapısı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü hizmetleri listesinden seçilecek "Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama" ekranından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ibraz edilmek üzere alınacak barkodlu belge çıktısı.)

BÜYÜKANNE MAAŞI NASIL ÖDENECEK?

Büyükanne ödemeleri, projeye katılımdan sonra aylık olarak yapılır. Ödeme yapılacak tarihin hafta sonu tatiline veya resmi tatile denk gelmesi halinde ise ödeme takip eden ilk iş günü yapılır.

İlk büyükanne ödemesinin yapılacağı tarih Bakanlıkça kısa mesaj ve e-posta yoluyla proje katılımcısı olan anneye bildirilir.

Bakanlıkça yapılan ödeme bildiriminden sonra, büyükannenin herhangi bir PTT işyerine bir defaya mahsus müracaatı yeterlidir. PTT işyerinde büyükannenin doğrudan kendisine ödeme yapılır. Ayrıca büyükanneye, PTT tarafından sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine tanımlanan ön yüklemeli Pttkart verilir. Ön yüklemeli Pttkartlar için hiçbir ücret alınmaz.