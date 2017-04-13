THY’den ücretsiz konaklama projesi

Türk Hava Yolları
'nın (THY
) ücretsiz konaklama hizmeti 'Stopover' (duraklama) projesi hayata geçti. İlk olarak Pakistan çıkışlı ABD, Birleşik Krallık, İrlanda ve AB ülkelerine seyahat eden ve İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan yolcuların hizmetine sunulan proje, uygulamanın başarıya ulaşmasına bağlı olarak genişletilecek. Hizmetten faydalanmak isteyen Pakistan çıkışlı ekonomi sınıfı yolcuları, bilet alımı sonrası THY'nin Karaçi ofisinin düzenlediği otel çekiyle Sultanahmet ve Taksim'deki 4 yıldızlı otellerde bir gece konaklayabiliyor. Business Class yolcuları ise "stopover" 5 yıldızlı bir otelde, iki gece ücretsiz konaklama imkanına sahip olacak. Uygulamadan oteller ve AVM'ler de olumlu etkilenecek.