Türk işadamlarından Katar’a çıkarma

Türkiye ile Katar ekonomik işbirliğinde hedef büyüttü. 2016'da dünya ülkelerine toplam 64 milyar dolarlık yatırım yapan Katar'a Türkler çıkarma yapacak. Geçen yıl 1 milyar dolarlık yatırım çekilen Katar'da bu yıl oranı ikiye katlamayı hedefleyen Türk iş adamları, 19-21 Nisan tarihlerinde Expo Turkey by Qatar Fuarı'nda Katarlı yatırımcılarla buluşacak. Medyacity ve Katar Vakfı'na bağlı Katar Ulusal Kongre Merkezi'nin (QNCC) organize ettiği ve Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar, 150 firma ve 10 bin katılımcıyı buluşturacak.



16 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÇEKTİ

Medyacity'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, Expo Turkey by Qatar'ın ülkenin en büyük organizasyonları arasında yer aldığını söyledi. Organizasyonla başta inşaat sektörü olmak üzere, teknoloji, mobilya, turizm gibi birçok sektörde ikili görüşmelerin yapılacağını aktaran Kurt, "Katar bir devlet ekonomisi. Yürüyen bir holding gibi çalışıyor. Çok güçlü bir yatırım ağları var. Türkiye bugüne kadar ülkeden 16 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti. 2016'da ülkeden 1 milyar dolarlık doğrudan yatırım aldık. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi ise 700 milyon dolar. İlk kez düzenlediğimiz ve devamını yapacağımız fuarla hedefimiz bu yıl doğrudan yatırımı 2 katına, ticaret hacmini ise 1 milyar dolara çıkarmak" dedi.



10 BİN KATILIMCI

Doha'da 30 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek olan organizasyona, 150'den fazla firmanın katılacağını aktaran Kurt, "Körfez ülkelerinden geleceklerle birlikte fuarın yaklaşık 10 bin katılımcı çekeceğini düşüyoruz. Yatırım ve satın alma otoritelerini buluşturacak olan fuar, işbirliği fırsatlarını da geliştirecek" diye konuştu.



İŞ LİDERLERİ ZİRVEDE BİR ARAYA GELECEK

Fuarın ikinci gününde, Türkiye ve Katar'dan seçilmiş 80 işadamının katılımıyla Türk-Katar İş Liderleri Zirvesi'ni gerçekleştirileceklerini ve burada önemli yatırım görüşmelerinin hayata geçeceğini aktaran Kurt, "Bu zirvenin ardından ciddi yatırım adımlarının çıkacağını düşünüyoruz. Hedefimiz Türkiye ile Katar arasındaki iş otoritelerinin ilişkilerini ve networklerini geliştirmek" ifadelerini kullandı



IT VE TURİZME İLGİLERİ VAR

Katarlı işadamlarının Türkiye'de sürekli yatırım fırsatlarını kolladığını aktaran Kurt, "Turizmle ilgileniyorlar. Türkiye'de görüşmeler yapıyorlar. Aynı zamanda bilişim ve IT sektörüne de büyük ilgileri var" şeklinde konuştu.