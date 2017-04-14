Ankara-Niğde Otoyolu için 5 firmadan teklif

Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan ihalede, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Niğde-Pozantı kesiminin tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı. Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılacağını belirten Tutaş, şunları kaydetti:

EDİRNE'DEN ŞANLIURFA'YA KESİNTİSİZ ULAŞIM

"Bugün ihalesini yapacağımız Ankara-Niğde Otoyolu, Edirne'den başlayıp, İstanbul'dan geçen ve devamında Bolu-Ankara-Pozantı üzerinden Adana ve Gaziantep'e ulaşarak Şanlıurfa'da tamamlanan ve ileride yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur kesimini de kapsayan TEM Otoyolu'nun henüz yapımına başlanmamış bölümünü oluşturmaktadır.

ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİ YER ALACAK

Proje güzergahı yakınında Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde gibi kent merkezlerinin yanı sıra Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleri yer almaktadır. Bu kesimin tamamlanmasıyla güneydeki turizm ve ticari bölgelere güvenli ve konforlu karayolu ulaşımı sağlanarak, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar devam eden TEM Otoyolu'nun kesintisi ortadan kalkacaktır.

EN UYGUN TEKLİF BAKANLIĞIN ONAYINA SUNULACAK

"Tutaş, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 275 kilometre 2X3 şeritli otoyol ana gövde ve 55 kilometre 2X2 şeritli otoyol bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olacağına dikkati çekerek, otoyol kapsamında 12 köprülü kavşak, 3 bin 500 metre uzunluğunda 4 viyadük ile 10 hizmet tesisinin yer alacağı bilgisini verdi.İnşaat süresi 3 yıl olarak planlanan otoyolun ihalesi için 1'i yabancı olmak üzere 11 şirketin ihale dokümanı satın aldığını kaydeden Tutaş, bunlardan 2 firma 3 ortak girişim grubunun (OGG) teklif verdiğini bildirdi. Komisyonun en kısa sürede dosyaların yeterlilik değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, teklif zarflarını açacağını ifade eden Tutaş, "Yapım ve işletmede en kısa sözleşme süresini teklif eden isteklinin teklifi en uygun teklif olarak belirlenerek Bakan onayına sunulacaktır." dedi.

İHALE İÇİN TEKLİF VEREN FİRMALARIN İSİMLERİ ŞÖYLE:

1- Makyol İnşaat

2- ERG İnşaat - Seza İnşaat OGG

3- Cengiz İnşaat- Kalyon İnşaat OGG

4- Limak İnşaat

5- İçtaş- Kolin- Mapa- Fernas İnşaat OG