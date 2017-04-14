‘Evet’ TL’yi uçurur

Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getirmesi beklenen 16 Nisan referandumu için son dönemece girilirken, dünya devi finans kurumları ve yabancı yatırımcılar, anketlerde de açık ara önde olan 'evet'i satın almaya devam ediyor. Hafta başında Morgan Stanley'in 'evet' çıkması halinde erken seçim riskinin ortadan kalkacağını açıklaması, Moody's'in Türkiye'nin büyüme beklentilerini yukarı revize etmesi ve Merrill Lynch'in de bankacılık sektörünü övmesinin ardından, olumlu değerlendirmelere dün yenileri eklendi. Referandum sonuçlarını masaya yatıran bir rapor hazırlayan İsviçreli banka UBS, 'evet' çıkması durumunda Türk Lirası'nın yüzde 2-3 daha değer kazanacağına, belirsizliklerin azalacağına dikkat çekti. Blue Bay Varlık Yönetimi'nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash ise referandumdan 'evet' çıkmasının, piyasalarda ralliye neden olabileceğini söyledi.UBS, referandumdan 'evet' çıkmasının yüksek kaliteli sermaye akımları için zemin hazırlayabileceğine ve belirsizlikleri azaltarak tüketim harcamalarını artırabileceğine işaret ederken, 'hayır' sonucunu ise, "Büyük belirsizliğe neden olacak. Büyüme için aşağı yönlü riskler oluşturacak. Piyasalarda da büyük bir satış baskısı oluşur" şeklinde değerlendirdi.Şubat ayında yaptığı açıklamada, doların referandumdan sonra 3 TL'ye düşebileceğini söyleyen Blue Bay Varlık Yönetimi'nin Kıdemli Ülke Stratejisti Timothy Ash, "Referandumdan 'evet' çıkması politik risklerin azalacağı konusunda umut yaratacağı için kısa vadede ralliye neden olacaktır" dedi. Financial Times gazetesi ise, iş dünyasının referandumun Türkiye'deki çalkantıyı dindirmesini umduğuna dikkat çekti. Gazete, 'hayır' çıkması durumunda Türkiye'nin ciddi bir siyasi belirsizlik ve ekonomik çalkantıya gireceğine dikkat çekti.Kalıcı istikrara oynayan yabancı yatırımcılar Türk varlıklarını almaya devam ediyor. Yabancılar bir haftada 604 milyon dolar, yılbaşından bu yana ise 2.1 milyar dolarlık tahvil- bono ile hisse senedi aldı. Yabancının borsadaki payı 1.5 yılın zirvesine çıktı.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Ticari Faaliyet Beklenti Endeksi'nin son 3 yılın en yüksek değerine ulaştığını ve yılın ilk 3 ayında açılan firma sayısının arttığını belirterek, "Bunlar iş dünyasının 16 Nisan'da 'evet' sonucu çıkacağı yönündeki eğilimini ortaya koyuyor. Sandıktan çıkacak 'evet', şimdiden reel sektöre ihtiyaç duyduğu güven ve umudu aşılamayı başardı" dedi. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç de, demokrasinin aydınlığına geçişe 'evet' diyeceklerini bildirdi.- Türk Lirası yüzde 2-3 daha değer kazanacak.- Kaliteli sermaye akımları hızlanacak.- Belirsizlik azalacak, tüketim harcamaları artacak.- Faiz oranlarında düşüş olacak.- Siyasi anlamda büyük bir belirsizlik olacak.- TL ve diğer varlıklar üzerinde satış baskısı artacak.- Merkez Bankası faiz artırımına gidecek.- Büyüme hızı düşecek.Referandumdan 'evet' çıkacağı ve siyasi istikrarın kalıcı hale geleceği beklentisi yerli yatırımcıyı da harekete geçirdi. Gerek tüketici gerekse şirket kesiminin borçlanma ve yatırım iştahı arttı. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün kredi hacmi 17 Mart-7 Nisan tarihleri arasındaki üç haftada 52 milyar TL artarak 1 trilyon 733 milyar liraya ulaştı.Güven unsurunun güçlenmesi, vatandaşın ve şirketlerin TL'ye ilgisini de artırdı. Son 9 işlem gününde yani 28 Mart'tan bu yana vatandaş ve şirketler toplam 4.4 milyar dolarlık döviz satışı yaptı. Toplam döviz hesaplarının büyüklüğü 207.2 milyar dolardan 202.8 milyara indi.