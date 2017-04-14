Kesintisiz referandum için tüm ekipler sahada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı ile pazar günü yapılacak referandumda enerji güvenliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalar tamamlandı. Referandum günü, kesinti yaşanmaması, gerçekleşebilecek kesintilere de anında müdahale için bakanlık bünyesinde özel bir takip merkezi kuruldu. Referandum günü 21 elektrik dağıtım şirketi "Aydınlık yarınlar için, kesintisiz enerji" parolasıyla teyakkuzda olacak. Oluşturulacak merkezin başında bir müsteşar yardımcısı sorumlu olarak bulanacak.



ANINDA TAKİP SİSTEMİ

Anında takip sistemi ile herhangi bir bölgenden gelen kesinti şikayeti ilgili dağıtım şirketine anında sorulacak, kesintiye anında müdahale edilecek. Kurulan takip merkezi YSK ile de koordineli olacak. Kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipler görevlendirilecek.