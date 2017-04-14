Referandum yüzyılın kaderini etkileyecek

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Kadınlar Soruyor' programına katıldı. "Önümüzde bu yüzyılın kaderini etkileyecek bir seçim var" diyen Albayrak şunları söyledi: "Öncelikle şu 18 maddenin tamamını her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının okuması lazım. Meclis'i feshedecek diyen var, diktatörlük diyen var, muhtarlıkları ve lokantaları kapatacak diyenler var. Basit gibi görünen bir referandum
ama Avrupa'sı, Amerika'sı ayağa kalkmış. Karşımızda nasıl bir algı süreci var bunu görmemiz lazım." Sistem değişikliğinin asla Cumhuriyeti değiştirmek anlamına gelmediğini vurgulayan Albayrak, "15 yıldır güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin ortaya koyduğu bu resim bizi yanıltmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrası için bu sistem değişikliği önemli. Son yıllarda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu resimden sonra, bu sistemi tam da onun başkanlığında onun güçlü siyasi duruşu sayesinde dönüştürmek zorundayız" dedi.
2. İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı Ödül Töreni'nde de konuşan Albayrak, "Türkiye gençliği son 100 yılın en önemli nesli" dedi.
YEKA'DA SON TEKLİF GÜNÜ 27 TEMMUZ
Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi için son teklif verme tarihi 27 Temmuz 2017 olarak belirlendi. Açık eksiltme usulüyle yapılacak ihalede kilovatsaat başı tavan fiyat 7 dolar/cent oldu. Başvuruların incelenmesine aynı gün ve yerde saat 14.00'te başlanacak.