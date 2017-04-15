Fitch: "Evet" sonucunda Erdoğan önceliği ye verecek

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 15.4.2017 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.4.2017 10:55
Fitch: Evet sonucunda Erdoğan önceliği ekonomiye verecek

Daha önce Türkiye lehine skandal kararlara imza atan uluslararası kredi derecelendirme kurumu 'ten, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi itiraf gibi açıklama geldi. Referandumdan "evet" sonucu çıkması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ye en yüksek önceliği vereceğine inandığını belirten Gamble, "Türkiye'nin ekonomik reform süreci Erdoğan'ın mirasının temelini oluşturuyor." yorumunda bulundu

Kurumun internet sitesinde yayınlanan videoda, Rusya ve Türkiye Kıdemli Müdürü Paul Gamble, oylamanın Türk sine etkisi hakkında senaryonun olduğunu söyledi.

'EVET' ÇIKARSA EN YÜKSEK ÖNCELİK EKONOMİYE

Referandumdan "evet" sonucu çıkması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye en yüksek önceliği vereceğine inandığını belirten Gamble, "Türkiye'nin ekonomik reform süreci Erdoğan'ın mirasının temelini oluşturuyor." yorumunda bulundu.

Gamble, halk oylamasından "evet" sonucu çıkması durumunda, Türkiye'nin ekonomik gelişimiyle ilgili 2 senaryoyla karşılaşılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

EKONOMİ CANLANACAK

Birinci senaryo altında, genel seçimlerin 2019'a kadar yapılmayacağına işaret eden Gamble, böylece hükümetin Türk ekonomisinde yapısal reformları yerine getirmek için zamanının olacağına dikkati çekti.

Gamble, ikinci senaryo durumunda ise, hükümetin mali politikalara ve bilanço tablosuna odaklanarak ekonomiyi canlandırma yoluna başvurabileceğini dile getirdi.

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Fitch: "Evet" sonucunda Erdoğan önceliği ekonomiye verecek
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