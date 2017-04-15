Yabancı güveni tam

Türkiye'de kalıcı istikrarı sağlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin referanduma sayılı saatler kaldı. Referandumdan "evet" çıkmasının para ve sermaye piyasalarını olumlu etkileyeceği görüşünde birleşen yabancı yatırımcılar, doğrudan yatırımlarda da Türkiye'nin vazgeçilmezliğine dikkat çekti. İsviçreli banka UBS"in önceki gün yaptığı "'evet' çıkarsa TL yüzde 2-3 değer kazanır" analizine dün yenileri eklendi. Alman Sanayi ve Ticaret Odası, Alman firmalara "Türkiye'deki yatırımlara devam edin" mesajı verirken, Rus enerji devi Lukoil, Türkiye'de büyüyeceğini açıkladı.Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Türkiye'de iş yapan Alman firmalarına, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. DIHK yayımladığı bilgilendirme notunda, Türkiye'deki iç tüketim, demografik gelişim ve çok sayıdaki büyük çaplı altyapı projelerinin Alman firmalarına "gelecekte cazip işler" yaratabileceğine dikkat çekti. Bu altyapı projeleri arasında İstanbul'da yapımı süren Yeni Havalimanı, Çanakkale Boğazı'na yapılacak köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'na vurgu yapıldı. Türkiye'de 6 bin 800'den fazla Alman firması faaliyet gösteriyor.Rus dev enerji şirketi Lukoil Başkanı Vahit Alekperov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Türkiye'de büyümeye devam ettiklerini söyledi. Rus işadamı, "Biz sinerjinin olduğu ülkelere yoğunlaştık. Türkiye'de varlığımızı artırıyoruz. Akdeniz Bölgesi'nde büyüyoruz. Hollanda ve Belçika'da da varlığımızı genişletiyoruz. Çünkü bu ülkelerde Rusya'da ürettiğimiz ürünlerimiz ile bir sinerji var" dedi.Merkezi Londra'da bulunan Oxford Economics'in Kıdemli Ekonomisti Nafez Zouk, piyasalarda referanduma ilişkin "evet" beklentisinin hakim olduğunu ve doların 3.5 TL'ye kadar inebileceğini söyledi. Goldman Sachs, piyasanın referandumdan "evet" çıkma olasılığını yüzde 75 olarak görüp ona göre pozisyon aldığına dikkat çekti. Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys, "evet" çıkarsa dolar/TL'de 3.55'in görüleceğini bildirirken, Commerzbank Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose de TL'nin rahat bir nefes alabileceğini söyledi.