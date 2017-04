Bugünün hasta adamı AB

Türkiye'yi ekonomiyle, vizeyle, ticaretle tehdit edenlere, "Önce dönüp kendilerine baksınlar" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "G20 üyesiyiz, şimdi hedef ilk 10" dedi. Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer'de ilçe buluşmalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir asır önce Osmanlı için "hasta adam" denildiğini hatırlattı.



KİMİN KİME İHTİYACI VAR?

"Bugünün hasta adamı kim, biliyor musunuz" sorusunu soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa Birliği. Ekonomisi küçülüyor, borcu artıyor, ticaret hacmi daralıyor. Şu anda Avrupa Birliği üyesi komşumuz Yunanistan'a, Almanya'nın verdiği para 400 milyar euro. Türkiye'nin böyle bir derdi yok. IMF'ye borcu 2013'te sıfırladık. Merkez Bankası'nın rezervi 106-107 milyar dolar. Biz yürüyoruz, biz büyüyoruz. Ekonomiyle, vizeyle, ticaretle tehdit edenler önce dönüp kendilerine baksınlar. Eğer bunu yapabilirlerse işte o zaman kimin kime ihtiyacı olduğunu daha iyi anlayacaklar." Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların Türkiye'nin önünde duramayacağını kaydederek, "Şu anda G20 üyesi miyiz? Yani dünyanın en büyük 20 ülkesinden biri olduk mu? Şimdi hedef ilk 10. Buna hazır mıyız?" diye seslendi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi 54 yıl boyunca kapıda beklettiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi niye geride tuttuklarını biz çok iyi biliriz. Hep şunu derdim; Kopenhag kriterleri olmadı. Ekonomide zaten AB'nin büyüme ortalaması yüzde 1.8 iken Türkiye geçen yıl 2.9 büyüdü. Topunu alın, Türkiye yarışta yavaş yavaş öne çıkıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye büyüdükçe, geliştikçe yeni yatırımlarla gücüne güç kattıkça, içeride ve dışarıda birilerinin adeta yüreğinin daraldığını söyledi.



TÜRKİYE ARTIK İLKLERİN ÜLKESİ

Bugüne kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi birçok önemli projeye imza atıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "2023'te yeni havalimanına yılda 200 milyon yolcu inecek ve oradan gidecek. Milletin cebinden 1 kuruş çıkmadan inşa edilecek Çanakkale Köprüsü'nde, 2 kule arası mesafe 2 bin 23 metre. 2023'te açacağız. Dünyada bu uzunlukta köprü yok. Biz artık ilklerin ülkesiyiz. Batı ondan çıldırıyor. Biliyoruz ki bu havalimanı bittiğinde en çok onları göreceğiz. Varsın olsun. Atalarımız ne demiş? İyilik yap at denize, balık bilmezse halik bilir. Biz yeni projelerle, yeni yatırımlarla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."



TÜRKİYE YABANCI İÇİN ARTIK GÜVENLİ LİMAN

Erdoğan, Türkiye'de 1990'lı yıllarda hükümetlerin ömrünün 1 yılı bile bulmadığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Çok partili hayatımızda, yani 1950'den beri hükümetlerin ortalama ömrü 16 ay. 16 ayla hükümet edilen bir ülkede istikrar olur mu? Güven olur mu? Böyle bir ülkede kalkınma olur mu? Tabii böyle bir ülkede yatırım da olmaz. Biz geldikten sonra tırmanma başladı." 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atıldığını hatırlatan Erdoğan, "Kaça mal olacak biliyor musunuz? Söyleyeyim, 11 milyar TL. Bizim cebimizden para çıkıyor mu? Hayır. Yüzde 50'si Kore sermayesi, yüzde 50'si Türkiye sermayesi. Neden? Çünkü Türkiye güvenli bir liman, Türkiye'ye güveniyorlar. 14 senede Türkiye'yi bu hale biz getirdik" dedi. Göreve geldiklerinde, milli gelirin 3 bin 500 dolar, şimdi ise 11 bin dolar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldını vurgulayarak, "Biz 14 senede 19 bin kilometre bölünmüş yol yaptık" diye konuştu.



İSTANBUL'A 130 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım da dün Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'de halka hitap etti. İstanbul'un raylı sisteminin 3 misli büyüdüğünü kaydeden Yıldırım, hedefin 2023'te "her yerde raylı sistem, her yere raylı sistem" olduğunu, toplam uzunluğu bin kilometreye çıkaracaklarını söyledi. Başbakan, İstanbul'a yedi büyük eser kazandırdıklarına işaret ederek, "15 yılda İstanbul'a 130 milyar hizmet yaptık" dedi. Şehre kazandırılan önemli eserleri sıralayan Yıldırım, Ankara-İstanbul hızlı trenini, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü yaptıklarını, dünyanın en büyük havalimanının yapımının devam ettiğini, Kanal İstanbul projesinin de hayata geçirileceğini söyledi. İstanbul'un bir mega projesinin daha olduğunu dile getiren Yıldırım, Boğaz'ın altından 3 katlı tünel yaptıklarını, ikinci tünelin çalışmalarına da başladıklarını aktardı.