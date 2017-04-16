İş dünyası referandum sonucunu değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Halkımız, güven ve istikrar ortamının devamı yönünde görüş bildirmiştir. Çift başlılığın kalkmasının önemini kavramış, koalisyon dönemlerinden kalan yaraların tekrar açılmaması için sürece son noktayı koymuştur. Bugün Türkiye için bir değişim günüdür." ifadelerini kullandı.

TİM ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) yaptıkları yazılı açıklama ile referandum sonuçlarını değerlendirdi. TİM Başkanı Büyükekşi, halkın kendisi ve geleceği için en doğru kararı verdiği yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:

"Kararın tüm halkımız için hayırlara vesile olması en büyük temennimizdir. Halkımız, güven ve istikrar ortamının devamı yönünde görüş bildirmiştir. Çift başlılığın kalkmasının önemini kavramış, koalisyon dönemlerinden kalan yaraların tekrar açılmaması için sürece son noktayı koymuştur. Bugün Türkiye için bir değişim günüdür. İnşallah, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte karşılaştığımız bürokratik engeller azalacak, karar alma mekanizması hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve uygulamada yaşanan sorunlar azalacak. Aynı zamanda bakanlıklarımız arasında koordinasyon artacak ve kamu verimliliği üst seviyelere yükselecek. Yine aynı şekilde, yeni sisteminin sağladığı istikrar ve güven ile yatırımlar hızlanacak. Böylece hem üretim, hem istihdam hem de ihracatımız artacak. İhracatımızda 'Atılım Yılı' ilan ettiğimiz 2017, aynı zamanda Türkiye'nin de atılım yılı olacak. 2023 hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz."

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Türkiye anayasa değişikliğiyle ilgili referandumu büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek yüksek bir katılımla gerçekleştirmiştir. Anayasa değişikliği milletimiz tarafından kabul görmüştür. Referandum sonucu milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Ortaya çıkan sonucun milletimizin birlik ve beraberliği esas alınarak tüm sorumlular tarafından doğru bir şekilde analiz edilip değerlendirileceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemin ekonominin ana gündem maddesi olduğu, seçim atmosferinin yaşanmayacağı, ülkemizi yarınlara taşıyacak yapısal reformların gerçekleştirileceği bir dönem olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ise referandumu "refaha atılan ilk adım" olarak nitelendirerek, "Yeni ve büyük Türkiye'nin temelleri 'evet'le bugünden atılmış oldu. Türkiye'nin ihtiyacı temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra ekonomik özgülüklerin de önünü açacak, sosyal refahı artırmayı hedefleyen bir anayasa değişikliğinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Dileğimiz, demokrasilerde millet iradesinin ifade edildiği kabul edilen sonucun olgunlukla kabul edilmesidir. Sandıktan 'evet' çıkmış olması ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir iyileşme sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.



"BU KARARIN TEK KAZANANI MİLLETİMİZDİR"



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, referandum sonuçlarına ilişkin "Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklama ile referandum sonuçlarını değerlendirdi. Daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ve sandıkta kararını açıkladığını belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla, yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'Evet' dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Bu referandumda da, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması, referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına, önemli kazanımlarımızdandır.

Önümüzde, uyum yasaları, AB öncelikli olmak üzere uluslararası ilişkiler, kamu personel reformu, seçim ve siyasi partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun."

"ARTIK KISIR TARTIŞMALARI BIRAKIP, MİLLETÇE KENETLENEREK GELECEĞE ODAKLANMA ZAMANI"



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle de açıklamasında yeni dönemde herkese büyük sorumluluk düştüğü yorumunda bulundu. Türkiye ekonomisini dünyada ilk 10'a sokma hedefinin gerçekleştirilmesi için çalışılması gerektiğini belirten Gülle, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Milletimiz kararını vererek, yeni bir dönemi başlatmıştır. Yeni dönemler, yeni heyecanlar demektir. Artık kısır tartışmaları bırakıp, milletçe kenetlenerek geleceğe odaklanma zamanıdır. Yeni dönemde hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Ülkemiz ekonomisini dünyada ilk 10'a sokma hedefini gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışmalıyız. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iş dünyasının bu hedefe katkısını azami seviyeye çıkaracak adımları hızlıca atacağına inanıyoruz. İş dünyası, yeni dönemin verdiği coşkuyla üretim, istihdam, yatırım ve ihracat hamlelerine daha fazla atılacaktır. Biz tekstil ihracatçıları olarak son 17 ayın en yüksek seviyesine getirdiğimiz ihracatımızı, rekorlara taşımak için şevkle çalışmayı sürdüreceğiz."

"TÜRKİYE, GÜÇLÜ İSTİKRARA 'EVET' DEDİ"



Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ise referandumda sadece anayasa değişikliğinin değil, Türkiye'nin dünyadaki geleceğinin oylandığını kaydetti.

Türkiye'nin güçlü istikrara 'evet' dediği ifadelerini kullanan Güral, "Ülkemiz referandum sayesinde çok önemli bir sınavı geride bırakmıştır. Zafer, ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Bugün geldiğimiz aşamada Türkiye güçlü ekonomik istikrara oy vermiştir. Gün, kutuplaşmalara son verip, el ele verme ve birlik olma günüdür. Referandum nedeniyle kritik bir dönemden geçen Türkiye, yeni dönemde ekonomik, sosyal ve siyasi atılımların yaşanacağı bir döneme girecektir. Türkiye'nin dünya ölçeğinde zirve yapacağı günlerin çok yakında olduğuna inanıyorum." görüşünü paylaştı.