Dünya % 19 Türkiye % 27 büyüyecek

Dünyada ticari araç lastik pazarı büyümeye devam ediyor. 2016'da ticari araç lastik satışları 185 milyon adete çıktı. Dünyada ticari lastik pazarının 5 yılda yüzde 27 büyüyeceği tahmin ediliyor. Avrupa'nın en büyük ikinci ticari araç parkının olduğu Türkiye'de ise beklenti yüzde 27 büyüme. 2016'da 2.4 milyon adede ulaşan ticari lastik pazarı 2021'de 3 milyon adede ulaşacak. Brisa Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Egemen Atış, ticari araç lastik pazarının potansiyeli olduğunu söyledi. 2016'da Euro 6 geçişi sebebiyle ticari araç satışlarında yüzde 44 düşüş yaşandığını anlatan Atış, 2017'de yüzde 24 büyüme beklendiğini kaydetti.