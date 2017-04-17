Türk işi Japon işi

Japon otomotiv devi Toyota'nın B segmentindeki temsilcisi Yaris, kapsamlı şekilde yenilendi. Yenilenen Yaris'in iç ve dış tasarımı iki Türk mühendisin başında olduğu ekip tarafından gerçekleştirildi. 90 milyon euroluk yatırımla geliştirilen Yaris'in dış tasarımı Toyota Avrupa Kıdemli Proje Müdürü Serkan Karaman, iç tasarımı ise Toyota Avrupa Ar-Ge Mühendisi Özgür Taştekin tarafından dizayn edildi. Yeni Yaris, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.



900 PARÇA YENİLENDİ

Yaklaşık üç yıllık bir çalışma sonucunda Yaris'i daha çok Avrupalı yaptıklarını söyleyen Toyota Avrupa Kıdemli Proje Müdürü Serkan Karaman, 900'den fazla parçanın yenilendiğini anlattı. Yaris'i geliştirirken özellikle tasarım, kalite, performans ve güvenlik konularına odaklandıklarını ifade eden Karaman, projede Güney Fransa'da ED2 tasarım merkezi, ürün planlama, Ar-Ge, üretim, satış ve pazarlama gibi farklı departmanların birbirleriyle yarıştığını kaydetti. Karaman, şöyle devam etti: "Tecrübelerimiz bize yeni bir model çıktığında, genel olarak satış anlamında önce çıkış, ardından da kademeli olarak düştüğünü gösterdi. Fakat Yaris sürekli olarak pazar payını artıran bir modelimiz. 2016'da Avrupa'da yüzde 6.5'lik pazar payı ve 208 bin adetlik satışla rekor elde etti."



MODERN GÖRÜNÜM

Toyota Avrupa Ar-Ge Mühendisi Özgür Taştekin ise Yaris'in kabini, yeni döşemeler, renkler, ince detaylarla şimdi daha da modern bir görünüme kavuştuğunu kaydetti. Yaris, aynı zamanda yeni bir motor seçeneği ile de segmentine yenilik getirecek. 150 milyon euro yatırımla geliştirilen tamamen yeni 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, mevcut 1.33 litrelik motorun yerini alacak. Yaris'de 111 bg'lik 1.5 litre benzinli ve 100 bg'lik 1.5 litre hibrit versiyonunun yanı sıra 69 bg güç üreten 1.0 litre üç silindirli motor da sunulacak.



SHOWROOM MÜŞTERİNİN AYAĞINA GELDİ

Otomotiv sektöründe yeniliklerin öncü markası Toyota, yine bir ilke imza atarak "dünyanın ilk interaktif showroom'unu" Türkiye'de kullanıma sunuyor. "İnteraktif Showroom" uygulaması ile Toyota showroom'una, bilgisayarlar ya da akıllı telefonların ekranından herhangi bir ücret ödemeden bağlanılabilecek. Böylece showroom'daki satış danışmanının gözünden modeller her türlü detayına kadar incelenebilecek. Hololens teknolojisiyle geliştirilen sistemden yararlanmak için görüntülü görüşme uygulamalarından birini bilgisayarlara veya akıllı telefonlara indirmek yeterli olacak. Toyota, müşterilerin showroom'a gelmesine gerek kalmadan, showroomu onların ayağına götürmüş olacak. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "interaktif showroom" uygulamasının yeni bir döneme öncülük edeceğini belirterek "Toyota ilklerin markasıdır. Bunun en yeni örneği de interaktif showroom uygulamamız" dedi.