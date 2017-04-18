'nde ve aynı anda geçecek

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 18.4.2017 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 12:12
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde HGS ve OGS aynı anda geçecek

'nün ücret toplama istasyonlarına, etiketi ile cihazını aynı anda okuyacak Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 20 Nisan'da başlayacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce otoyol ve köprü geçişlerinde kolaylık sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için adımlar atılıyor.

15 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK

Bu kapsamda 'nde de Serbest Geçiş Sisteminin kurulması için 20 Nisan'da çalışmalar başlayacak. Trafik akışında herhangi bir sorun yaşanmaması için tadilat yapılırken, dört gişeden hizmet verilecek. Söz konusu çalışmaların, 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

HGS VE OGS GİŞELERİ YIKILACAK

etiketi ile cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde, geçiş ücreti sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak yeni sistemin sorunsuz işlediğinin belirlenmesinin ardından kurulduğu yerlerdeki HGS ve OGS i yıkılacak.

FSM GİBİ OLACAK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi kurulumu sonrasında geçişler 'nde olduğu gibi şerit farkı olmadan sağlanacak.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde HGS ve OGS aynı anda geçecek
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