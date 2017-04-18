Büyükanne maaşında yeni fırsat

Pilot projede boş kalan kontenjanlar için yedek aileler belirlendi. 10 ilde hayata geçirilen proje için başvuru yapanlar, Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesinden hak sahibi olup olmadığını öğrenebilecek.

SON GÜN 28 NİSAN

Projeye katılması uygun görülen hak sahiplerinin, 28 Nisan'a kadar katılımını teyit etmek için ikamet ettiği ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurması ve gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Takvim'in haberine göre, proje kapsamında hak sahibi büyükannelere 12 ay boyunca 425 lira ödenecek.

PROJE YAYGINLAŞACAK

Ancak bu sürenin tamamlanması beklenmeden, projenin yaygınlaştırılması konusundaki karar verilecek. Pilot projede Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her ay değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirmelerde, projenin artıları ve eksileri gözlemlenecek. 6 ayın tamamlanmasının ardından genel bir değerlendirme yapılacak.