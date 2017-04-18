Emekliye erken promosyon

Yaklaşık 11.5 milyon emekli promosyonda muradına eriyor. Hem şartların kaldırılması hem kolay başvuru imkanı hem de bankaların hızlı ödeme uygulamaları sayesinde emekliler promosyona hızlı kavuşuyor. Mart'ta başlayan ve Mayıs sonuna kadar yapılması planlanan ödemelerin büyük bölümü bu ay tamamlanmış olacak.

'MAAŞIMI 3 YIL SİZDEN ALACAĞIM' TAAHHÜDÜNÜ VERMESİ YETERLİ

Emeklilerin promosyon alması için kimlik kartıyla bankaya başvurup 'Maaşımı 3 yıl sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli oluyor. Bu şekilde başvuru işlemi tamamlanıyor. Ödemeler ise 3 şekilde gerçekleştiriliyor. Bazı bankalar başvuruyu alıyor, ilk emekli maaşı yatar yatmaz ödemeyi gerçekleştiriyor. Bazıları başvurusunu yapan emeklinin hesabına hemen ertesi günü promosyon ödemesi yatırıyor. Bazı bankalar ise TC kimlik numarasının son rakamına göre ödemeleri gerçekleştiriyor.



EKSTRA ÖDEME VAR

TC kimlik numarasına göre ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs'a yayan bankaların bazıları da takvimi erkene çekti. Mayıs'ta yapılacak ödemeler, Nisan ayına çekildi. Bu sayede emeklilerin büyük bölümü Mayıs ayı gelmeden ödemelerini almış olacak. Bu arada bankalar kampanyaları da çeşitlendirdi. Promosyon tutarını artıran, aidatsız kredi kartına 2 otomatik ödeme talimatı verene 50 lira ekstra ödeme yapan, emekli müşteri getirene her emekli için 100 lira veren bankalar bulunuyor. Bu kampanyaların önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor..