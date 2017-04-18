Referandumun 3 sonucu var istikrar umut güven

Türkiye'nin kaderini değiştirecek referandumdan 'evet' çıkması iş dünyası
nı da umutlandırdı. İş dünyası temsilcileri yeni sistemle halkın refah seviyesinin artacağını, kalıcı siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanacağını belirterek, geleceğe daha umutla baktıklarını ifade ettiler.
KOL KOLA HIZLI KOŞACAĞIZ
16 Nisan anayasa değişikliklerinin referandumda kabul edilmesi ile Türkiye'de büyük değişimin kapısının aralandığını bildiren İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, "1.3 milyon oy farkla 'evet'in çıktığı 16 Nisan'ın 3 sonucu var; istikrar, güven ve umut. Koalisyon iktidarlarının sebep olduğu ekonomik ve siyasi krizlerin tarihe karışması istikrar demektir. Ekonomi yönetiminin doğrudan Cumhurbaşkanı'nın atadığı bakana bağlanmasının adı güvendir. Bürokratik zincirin kısalması ekonomide çok başlılığı sona erdirecek ki bu umut demektir. 80 milyon el ele, kol kola daha hızlı koşacağız" dedi.
TÜRKİYE YENİ DÖNEME GİRDİ
TİSK Başkanı Kudret Önen, referandumun doğrudan demokrasinin güzel bir örneği olduğunu belirtirken, "Vatandaş iradesini ortaya koyduğuna göre üretmeye, büyümeye ve ilerlemeye devam" dedi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin hedefleri olan bir ülke olduğunu belirterek, "Bu hedeflere birlik olduğumuz müddetçe ulaşabiliriz" dedi. TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ise referandumdan çıkan 'evet' kararıyla milletin iradesinin istikrar dediğini ve Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini belirtti.
İŞ DÜNYASI NE DEDİ?
İbrahim Burkay/BTSO Yönetim Kurulu Başkanı: Türkiye, siyasi istikrarla birlikte güçlü ekonomi için de tercihini yaptı. Belirsizlikler sona erdi, artık yeni reformlara odaklanmalıyız. İstikrar güvenin, güven ise yeni yatırımların ve ekonomideki büyümenin yolunu açacak.
Ceyda Erem/CNR Holding
: Sandıktan 'evet' çıkmış olması ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir iyileşme sağlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve proaktif liderliğindeki yeni sistem, kalıcı siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte, tüm bu ihtiyaçları karşılayacak, parlamenter rejimden çok daha etkin ve uzun vadeli bir perspektif sunacak.
Hikmet Tanrıverdi/İHKİB Başkanı:
Buradan esas olarak Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin kazançlı çıkacağına inanıyorum. Daha çok üretim, daha çok ihracat için Türkiye, güçlü dinamiklere sahip.
Ali Kibar/Kibar Holding:
Türkiye'nin daha da güçlü bir birlik ve beraberlik içinde bundan sonra da her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz.
Ergün Atalay/ Türk-İş Başkanı:
Bu ülke barışça ve kardeşçe yaşamaya devam edecektir. Milletimizin iradesiyle gerçekleşen referandum geleceğimizin şekillenmesini sağlayacak.
Mahmut Arslan/Hak-iş Başkanı:
17 Nisan itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeniden inşa edilecek olması tarihi bir olaydır. 16 Nisan referandumu Türkiye tarihindeki demokratik süreçlerdeki en önemli seçimlerden birisidir.
Osman Ünsal/BİRKONFED Başkanı
: Anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi ile son derece hayati bir fırsat yakalandı.
Mithat Yenigün/ Müteahhitler Birliği
: Türk müteahhitlerinin, yeni dönemde sağlanacak altyapı ve kurulacak sistemle çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.
Süleyman Çetinsaya/ Artaş İnşaat:
Referandum öncesinde, yatırımlarını beklemeye alan yatırımcı bir kitle mevcuttu. Bu kitlenin geri dönüşlerini alacağımız bir sürece girmiş bulunuyoruz. Yeni dönemde Türkiye'nin yükselişi çok daha hızlı olacaktır.
Özen Kuzu/Kuzu Grup:
Ülkemiz, dünyanın en etkili ve en büyük 10 ekonomiden biri olma adına en önemli adımı halkımızın desteğiyle 'evet' diyerek attı. Koalisyon döneminde yaşanan çift başlılık artık geride kaldı.
Ziya Yılmaz/DAP Holding:
Referandum sonuçlarının ekonomide istikrarın garantisi olacağına inanıyorum. Yapısal reformların önü açılacak. Finans sektörü güçlenecek. Mega projeler hızlanacak. Yatırımların önü açılacak.
Sinan Öncel/BMD Başkanı:
Türk markalarının yeni dönemde de yurtdışı büyüme hamlesinin süreceğini öngörüyoruz.
Faik Yılmaz/İSTESOB Başkanı:
Bu seçimin kazananı milletimiz olmuştur. Tek başlı yönetimle kazanılan istikrarın, ülkemize ve ekonomimize kazanımları vatandaşlarımızın yüzünü güldürecektir.
Ayhan Zeytinoğlu/İKV Başkanı
: Daha fazla zaman kaybetmeden, yeniden büyüme ve kalkınma gündemine geri dönmeliyiz.