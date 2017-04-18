Türk heyeti ın kaldırılması için ’ya gidiyor

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 18.4.2017 10:44 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 11:05
Türk heyeti yasakların kaldırılması için Rusya’ya gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığındaki heyet, tarafından uygulanan ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını ele almak üzere bugün 'ya gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığındaki heyet, tarafından uygulanan ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını ele almak üzere bugün 'ya gidecek.

TÜRK HEYETİ MOSKOVA'YA GİDİYOR

Aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu Türk heyeti, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile görüşecek.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Heyetler arası görüşmelerde, yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan ın kaldırılması gündeme getirilecek. Görüşmelerde ayrıca müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyet yasakları ile Türk işçi çalıştırılmasına yönelik yasağın kaldırılması, vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanması, karayolu ulaştırmasındaki kısıtların kaldırılması talepleri de iletilecek.

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Türk heyeti yasakların kaldırılması için Rusya’ya gidiyor
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