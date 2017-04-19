Borsa İstanbul son 4 yılın zirvesinde!

Dün, gün içinde 90.397,15 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, değerlenen TL'den bulduğu destekle yükselişe geçti.

MAYIS 2013 SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Hızlı yükselişin etkisiyle Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 91.982,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 91.373,78 puandan tamamladı.

DOLAR SON 3 AYIN DİP SEVİYESİNDE

Dolar endeksi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in erken seçim çağrısının ardından sterlindeki keskin yükselişe paralel olarak üç ayın dip seviyelerine geriledi.

İNGİLTERE ERKEN SEÇİM HABERİ DÜŞÜRDÜ

Ohal uzatılmasıyla 3.72 seviyesini test eden kur dün ,İngiltere'den gelen erken seçim haberleriyle dolar endeksinin aşağı gelmesiyle baskınlandı. Sabah en düşük 3.6532 seviyesini gören dolar/tl hükümet tarafından gelecek ekonomik reformlara odaklandı.Saat 11:10 itibariyle 3.6671 seviyesinde işlem görüyor.