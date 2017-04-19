Bursa'da YHT seferleri 2018’de başlayacak

Türkiye, Yüksek Hızlı Tren (YHT) teknolojisini kullanan ülkeler arasında Avrupa'da 6. dünyada ise 8. ülke oldu.

YHT İLE UCUZ VE KONFORLU YOLCULUK

Rahat, hızlı ve aynı zamanda keyifli bir yolculuk imkanı sunan YHT'ler, sunduğu geniş koltukların konforu eşliğinde, trafik engelleriyle yorulmadan ve zengin menüde bulunan lezzetli seçeneklerin keyfini tadarak, hayatın en cazip yolculuklarından birini sunuyor. Karayolu ulaşımı araçlarının fiyat performanslarıyla havayolu ulaşımı araçlarının hizmet kalitesini kendi bünyesinde toplayan Yüksek Hızlı Trenlerin, her bütçeye uygun fiyatlandırma politikası da bulunuyor.

BURSA'DA ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

Son yılların en gözde ulaşım araçları arasında yerini alan ve seferlerinin başladığı kentlerde şehirlerarası ulaşıma nefes aldıran Yüksek Hızlı Trenler, Türkiye'nin dört bir yanında yayılıyor. Bu projeler içerisinde yer alan Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli (Bursa-Bilecik) güzergahında ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BAŞBAKAN BİLECİK'TE MÜJDEYİ VERDİ

Bilecik'teki son konuşmasında müjde veren Başbakan Binali Yıldırım "Bursa-Bilecik arasında YHT çalışmaları bitince Bilecik-Bursa Osmanlı'nın, Selçuklu'nun şehri Bilecik, Bursa ile 45 dakikaya düşecek" açıklamasında bulunmuştu.

GÜZERGAHLAR YENİDEN PROJELENDİRİYOR

Projede Bursa-Yenişehir kesiminde yapım çalışmaları sürdürülüyor. Yenişehir-Bilecik kesiminde Eskişehir-İstanbul YHT hattındaki bağlantı noktasında heyelan ıslahı yapıldığından, projenin güzergâh revizyonu zorunlu oldu. Yenişehir-Osmaneli, Yenişehir-Bozüyük güzergâhları yeniden projelendirme çalışmaları da devam ediyor.

61 YILLIK DEMİRYOLU HASRETİ SONA ERECEK

Projenin tamamlanmasıyla gelişmiş sanayi şehri olan Bursa'nın 61 yıllık demiryolu hasreti sona erecek, Bursa; İstanbul, Eskişehir, Konya ve Ankara'ya bağlanacak. Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, Bursa-Eskişehir arası 1 saat ve Bursa-İstanbul ise 2 saat 15 dakika olacak.

2018'DE BİTECEK

Projenin 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.