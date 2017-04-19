Terörün yaraları sarıldı oylar patladı

Terörün etkisinin azalması Doğu ve Güneydoğu illerinde sandığa yansıdı. Hendek terönünün bitirilmesinin ardından başlatılan topyekûn kalkınma hamlesi ile şehirlerin çehrelerinin değişmesi halkı memnun etti. Bu da referanduma yansıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
, terör saldırılarından sonra bölgede 7 merkezde kullanılamaz hale gelen 30 bin konutun, binlerce işyerinin ve altyapının inşaa sürecinin olumlu karşılandığını ve referandumda, bu noktalarda 1 Kasım seçimlerine göre katlandığını söyledi. 7 yerleşim biriminde 30 binden fazla konutun kullanılamaz hale geldiğini anımsatan Özhaseki, "Diyarbakır-Sur, Şırnak merkez, İdil, Cizre
, Silopi, Mardin- Nusaybin ve Hakkari-Yüksekova
ilçelerinde süratle adım attık. Bölgede 10 milyar TL'nin üzerinde bir yatırımı hayata geçirdik. Bir taraftan biten konutların anahtarlarını teslim ederken, diğer taraftan da yenilerinin temellerini atıyoruz" diye konuştu.
7 MERKEZDE ORTALAMA % 193
Özhaseki, 1 Kasım 2015 genel seçimlerine göre 7 merkezde ortalama yüzde 193'lük oy artışının yaşandığını belirterek "Artış Sur'da yüzde 79, Şırnak'ta yüzde 98, İdil'de yüzde 102, Cizre'de yüzde 291, Silopi'de yüzde 186, Nusaybin'de yüzde 145, Yüksekova'da ise yüzde 452 oldu" dedi.
BÖLGEDE OLUMLU KARŞILANDI
Gerek kendisinin gerekse bakanlık bürokratlarının sık sık bölgeye gittiklerini ifade eden Özhaseki, "Bölgedeki yaraların sarılması için mesaimizin büyük bir kısmını, terörden etkilenen yerleşim merkezlerine ayırdık" dedi. Birçok siyasi analistin bölgeden yoğun bir şekilde 'evet' çıkmasını sürpriz olarak değerlendirdiğini söyleyen Özhaseki, "Aksine biz bu sonucu bekliyorduk. Yatırımlardan duyulan memnuniyeti gördükçe mutlu olduk" diye konuştu.