Terörün yaraları sarıldı oylar patladı

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 19.4.2017
Terörün yaraları sarıldı oylar patladı

Hendek terörünün bitirilmesiyle başlatılan kalkınma hamlesi sandığa yansıdı. Bakan Özhaseki, “Bölgede oylar katlandı” dedi. Hakkâri ’da bu yükseliş yüzde 452’yi buldu

Terörün etkisinin azalması Doğu ve Güneydoğu illerinde sandığa yansıdı. Hendek terönünün bitirilmesinin ardından başlatılan topyekûn kalkınma hamlesi ile şehirlerin çehrelerinin değişmesi halkı memnun etti. Bu da referanduma yansıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı , terör saldırılarından sonra bölgede 7 merkezde kullanılamaz hale gelen 30 bin konutun, binlerce işyerinin ve altyapının inşaa sürecinin olumlu karşılandığını ve referandumda, bu noktalarda 1 Kasım seçimlerine göre katlandığını söyledi. 7 yerleşim biriminde 30 binden fazla konutun kullanılamaz hale geldiğini anımsatan Özhaseki, "Diyarbakır-Sur, Şırnak merkez, İdil, , Silopi, Mardin- Nusaybin ve Hakkari- ilçelerinde süratle adım attık. Bölgede 10 milyar TL'nin üzerinde bir yatırımı hayata geçirdik. Bir taraftan biten konutların anahtarlarını teslim ederken, diğer taraftan da yenilerinin temellerini atıyoruz" diye konuştu.

7 MERKEZDE ORTALAMA % 193
Özhaseki, 1 Kasım 2015 genel seçimlerine göre 7 merkezde ortalama yüzde 193'lük oy artışının yaşandığını belirterek "Artış Sur'da yüzde 79, Şırnak'ta yüzde 98, İdil'de yüzde 102, Cizre'de yüzde 291, Silopi'de yüzde 186, Nusaybin'de yüzde 145, Yüksekova'da ise yüzde 452 oldu" dedi.

BÖLGEDE OLUMLU KARŞILANDI
Gerek kendisinin gerekse bakanlık bürokratlarının sık sık bölgeye gittiklerini ifade eden Özhaseki, "Bölgedeki yaraların sarılması için mesaimizin büyük bir kısmını, terörden etkilenen yerleşim merkezlerine ayırdık" dedi. Birçok siyasi analistin bölgeden yoğun bir şekilde 'evet' çıkmasını sürpriz olarak değerlendirdiğini söyleyen Özhaseki, "Aksine biz bu sonucu bekliyorduk. Yatırımlardan duyulan memnuniyeti gördükçe mutlu olduk" diye konuştu.
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Terörün yaraları sarıldı oylar patladı
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