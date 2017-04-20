70 milyar liralık yapılandırma

Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma fırsatı geliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, hazırlıklarını yaptıkları yeniden yapılandırmanın 70 milyar liralık borcu kapsayacağını açıkladı. Ağbal, kamunun alacaklarını tahsil etmek ve borçlulara yeni bir imkân tanıyacak yapılandırmayla en az 4 milyar liralık gelir beklediklerini söyledi. Kanun tasarısının TBMM'ye teslim edildiğini belirten Ağbal, "Uygun bir takvim üretilirse 2 Mayıs'ta Komisyonda görüşmelere başlanacak" dedi. Ağbal, 8-9 milyon vatandaşı ilgilendiren yeni uygulamayla yaklaşık 73 milyar liralık alacağı yapılandırma imkânına kavuşacaklarını ifade etti.



36 AYA KADAR TAKSİT

Referandumun ardından 15 Temmuz darbe girişiminde zarar gören işadamlarının yaralarını sarmak, vergi ve prim borcunu yapılandırmayan vatandaşlar için de önemli bir adım atıldı. Zora giren işadamlarının 1 Haziran 2016'dan sonraki vergi, prim, benzeri borçlarına yapılandırma fırsatı veriliyor. Ağbal, yeni uygulamayla 1 Temmuz 2016'dan 31 Mart 2017'ye kadar olan kamu alacaklarını da yeniden yapılandıracaklarını belirtti.