Borsa İstanbul zirveyi deniyor, dolar düşüşte

16 Nisan'dan önce referandumdan 'evet' çıkacağı sonucunu satın almaya başlayan Borsa İstanbul, hafta başından bu yana da yükseliş seyrinde.

Önceki gün 91 bin seviyesinin üzerinde bir puanla kapanan borsa dün son dört yılın rekorunu test etti.

GEZİ PARKI İŞGALİNDEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYE

Gün içerisinde 91 bin 889 puana kadar yükselen borsa, önceki gün hatayla oluşan anlık yükseliş harici Gezi Parkı işgali öncesi olan 23 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

GÜN İÇİNDE İNİŞLİ ÇIKIŞLI RAKAMLAR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün güne yüzde 0,23 yükselişle 91.582'dan başladı. Günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 91.711 puandan giren borsa gün içinde en düşük 90.397 seviyesini gördü. Bu yükselişte; değerlenen TL'den bulduğu destek etkili oldu.

DOLAR DA DÜŞÜŞTE

Dün küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel 3,6855 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,32 artışla 3,6727'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı ve 3,6490'a kadar gerilemesinin ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 3,6510 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 düşüşle 3,9250, sterlin/TL de yüzde 0,14 değer kaybıyla 4,6890'dan işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,6750 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini dile getiren analistler, 3,65'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,6220 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

93 BİNİ AŞABİLİR

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve adımları ile jeopolitik risklerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğine dikkati çekiyor. Dün; Avro Bölgesi enflasyon verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporunun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 91.500'ün üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi konumundaki 93.398 seviyesi olacağını dile getiriyor.