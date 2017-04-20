Mevsimlik işçi için şehirler kurulacak

Hükümet, sayısı 3 milyona ulaşan mevsimlik tarım işçilerini korumaya aldı. Barınmadan ulaşıma, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirecek bir dizi tedbir alınıyor. Bu işçilerin yoğun olduğu bölgelerde eğitim, sosyal faaliyetler gibi temel ihtiyaçlar için geçici yerleşim alanları olacak. İklim koşullarına göre emniyetli, estetik, betonarme, prefabrik evler, elektrik, su, kanalizasyon altyapısı olan alanlar inşa edilecek. Sağlık hizmeti alabilmeleri için mobil sağlık ekipleri görevlendirilecek, çocukları eğitime devam edebilecek.