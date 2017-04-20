Rusya ile nihai müzakereler mayısta

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
, Rusya
ile ticari ilişkiler ve yasakların kaldırılmasına yönelik heyetler arası görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Gelecek hafta Rusya'dan bir teknik heyet Türkiye'de olacak. Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkovich de 6-7 Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek, nihai müzakereleri yapacağız" dedi. Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Dönemi Toplantıları için ABD'ye gidişi öncesinde Rusya'da dün gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile bir araya geldiklerini ve bütün sorunları görüştüklerini belirten Şimşek, görüşmelerde, yaş meyve ve sebze ithalatına uygulanan yasakların kaldırılmasının ele alındığını anlattı. Şimşek, müteahhitlik başta olmak üzere sektör faaliyetleriyle Türk işçi çalıştırılması ve karayolu ulaştırmasındaki engellerle vize uygulamalarında eskiye dönüşün sağlanmasının değerlendirildiğini kaydetti.
İLK ADIM TIR'LARIN GİRİŞİNE KOLAYLIK VE DOMATES
Rusya'nın tarım ürünlerine yönelik yasağı kaldırması için girişimler sürerken, Türk tarafı "Yasaklarla kazanan taraf olmaz" mesajı verdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de aralarında yer aldığı Türk heyetinin Rusya ziyaretinde, yaş sebze, meyve ithalatına uygulanan yasak, karayolu ulaştırmasındaki engel, Türk işadamlarına vize konusunda çıkarılan zorluklar masaya yatırıldı. Türk heyeti, Rusya'nın bu tutumunu sürdürmesi durumunda mevcutta 1.8 milyar doları bulan ithalatın sıfır noktasına inebileceği mesajını verdi. Heyette yer alan işadamları görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, Türk TIR'larının girişinde kolaylık, domates yasağının sona ermesi yönünde olumlu sinyal aldıklarını söyledi.