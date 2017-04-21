FED'den Deutsche Bank'a 156 milyon dolar ceza

Fed ceza kesilmesine neden olarak Deutsche Bank'ın işlemcilerinin rakipleri ile iletişim için sohbet odalarını kullanmasını belirlemede ve engellemede başarılı olamamasını gösterdi.

2013'TE YASA ONAYLANMIŞTI

ABD'li regülatörler, 'Volcker kuralı' olarak bilinen ve bankaların kendi paraları ile yapacakları yatırımlara sınırlama getiren düzenlemeleri onayladı. Wall Street, işlemlerde daha sıkı denetimle karşı karşıya kalacak.

VOLCKER KURALI NEDİR?

Volcker Kuralı, bankaların kendi paralarıyla işlem yapmasını yasaklarken hedge fonlar gibi riskli araçlara yapabilecekleri yatırımlara da sınırlama getiriyor.

İlk olarak eski Fed Başkanı Paul Volcker tarafından gündeme getirilen kural 2008 küresel krizi sonrası alınan en önemli önlemlerden biri. Finansal kriz ve banka kurtarmaları sonrasında Dood-Frank finansal reformunun bir parçası olarak parlamentodan geçirilmişti.

VOLCKER KURALI-ŞEREF OĞUZ