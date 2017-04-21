Güven coşkusu

Siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan anayasa değişikliğinin referandumda halk tarafından kabul edilmesi, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için attığı adımlar ve küresel piyasalarda dolar aleyhine esen rüzgâr, yerli- yabancı yatırımcıların Türkiye'ye güvenini artırdı.Tüketici güven endeksi nisanda yüzde 5.1 yükselirken, gelecek 12 aylık dönemde hane halkının maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin ve işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin oranı yükseldi. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 26.3 arttı. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor. Öte yandan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre, beyaz eşya satışları ÖTV'nin sıfırlanmasının da etkisiyle mart ayında yüzde 40 arttı.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım beklentilerinin zayıflaması ve Trump'ın ekonomi politikalarını uygulamada gecikebileceğine yönelik işaretlerin de etkisiyle dolar dün iç piyasada 3.63 TL'nin altına geriledi. Merkez Bankası'nın, 1.25 milyar dolarlık bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 890 milyon dolar oldu. Yabancı ilgisinin devam ettiği Borsa İstanbul'da endeks dün tarihi rekorun kırıldığı Mayıs 2013 seviyelerine yaklaştı. Endeks günü yüzde 1.36'lık artışla 92 bin 39 puandan kapatarak, 22 Mayıs 2013'teki tarihi rekorun kırıldığı günden bu yanaki en yüksek seviyeden tamamladı.Yabancı yatırımcılar da, referandum öncesindeki 7-14 Nisan tarihleri arasındaki haftada nette 174 milyon dolarlık hisse senedi ile, 80 milyon dolarlık tahvil-bono alımı yaptı. Bir haftalık yabancı girişi toplamda yaklaşık 1 milyar liraya ulaşırken, 31 Mart-14 Nisan arasındaki iki haftada ise 858 milyon dolarlık (3.2 milyar TL) net yabancı girişi oldu.Tüketici güven endeksi nisanda yüzde 5.1 yükseldi.Beyaz eşya satışları mart ayında yüzde 40 arttı.Dolar 3.63 TL'nin altına inerek 1 ayın en düşüğünü gördü.Borsa İstanbul'da endeks 47 ayın zirvesine yükseldi.31 Mart-14 Nisan arasında 3.2 milyar TL yabancı girişi oldu.