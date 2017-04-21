İşsizlik Sigortası Fonu için flaş karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararnamesinde, "İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48. maddesinin 7. fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasasını araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak amacıyla kullanılmasını öngören İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2017 ve 2018 yılları için yüzde 50'ye çıkarılmıştı" denildi.

Yasaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu oranı en fazla yüzde 50'ye kadar çıkarma yetkisi bulunuyor.