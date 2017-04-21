Yabancı yatırımcı ‘evet’e gelecek

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, piyasaların halk oylamasında "evet" kararının çıkmasını beklediğini belirterek, "Halk oylaması sonrasında, uluslararası yatırımcılardan aldığımız dönüşler de olumlu. Bundan sonraki süreçte adımların hızla atılmasını bekliyoruz. Yatırımcılar da bunu bekliyor" dedi. Ermut, "Sonuçta anayasa değişikliği bir vaatte bulundu. Bu vaadin hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladığını elbette yatırımcılar görecekler ve bu durum yatırımlara da yansıyacak. İnşallah, olumlu meyvelerini 2017'de toplamaya başlarız diye düşünüyorum" ifadesini kullandı. Arda Ermut, yaptığı açıklamada, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen halk oylamasına katılımın yüksek olduğunu, bunun Türkiye'de demokrasinin geldiği noktayı çok güçlü bir şekilde gösterdiğini söyledi. Ajans olarak, bundan sonraki süreçte düzenleyecekleri programlarla, sistemin neler getireceğini ve yatırım ortamına yansımalarını yoğun şekilde anlatacaklarını dile getiren Ermut, "Yatırımcıya, bu sistemin 'tek adamlığa, otoriterliğe gitmek' gibi bir durum değil, tam tersine çok daha etkin yönetilen bir devlet yapısına kavuşmak için yapıldığını ve bunun yatırım ortamına da etkilerini göreceklerini söyleyeceğiz. Anayasa değişikliği zaten üzerimize dar gelen bir elbisenin değiştirilmesi gibi bir durumdu, zaten atılması gereken bir adımdı" diye konuştu. Çalışmalarında verimli bir döneme girdiklerini ifade eden Ermut, "Yeni sistemle ilgili özellikle yatırım ortamını etkileyen yapısal değişiklikler yapıldıkça, elimizde yatırımcılara sunabileceğimiz daha fazla somut materyal olacak" dedi. Ermut, şöyle devam etti: "Piyasalardaki beklenti halk oylamasında 'evet' kararı çıkacağı yönündeydi. Halk oylaması sonrasında, uluslararası yatırımcılardan aldığımız dönüşler de bu anlamda olumlu. Bundan sonraki süreçte, mevzuat ve diğer reformlar konusunda neler yapılacağı, sistemde kimin nasıl görev alacağıyla ilgili konuların da netlik kazanmasıyla birlikte, adımların hızla atılmasını bekliyoruz. Yatırımcılar da bunu bekliyor."



İstikrar ve güven "turist" getirecek

İstanbul Turizm Seyahat Acentaları ve İşadamları Derneği (TUSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bayram, "Turistler güvenli bölgeleri seçeceği için referandumda 'evet' çıkması istikrarın devamı manasındadır. 'Evet' oylarından sonra yatırımın hızı, ülkeye olan güven daha da artacaktır" dedi. Turizm Haftası kapsamında soruları yanıtlayan Bayram, halk oylamasında millet iradesinin sandığa yansıdığını, bu durumun turizmi de olumlu etkileyeceğini anlattı. Halk oylamasının ardından turizm yatırımları için kendisine ulaşanların sayısında artış yaşandığını dile getiren Bayram, "Bizim üye acentelerimizin birçok müşterisi referandum sonucunu bekleyerek ona göre hareket etme kararı almıştı. Referandumdan hemen sonra yatırım için gelen telefonlar çoğaldı" değerlendirmesini yaptı.



Körfez sermayesi Urfa'ya geliyor

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın ortak organizasyonuyla Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'den 50 iş adamı, tarım ve hayvancılık alanında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Körfez ülkeleriyle tarım ve hayvancılık alanında ticareti geliştirmek ve bu ülkelerden bu alanlarda bölgeye yatırımcı çekmek amacıyla Türkiye'de bulunan Arap girişimciler, il yöneticileriyle de bir araya geldi.