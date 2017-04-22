İşsizliğe 104 milyarlık ‘çözüm fonu’

Hükümet, istihdam seferberliği kapsamında önemli bir adım daha attı. Büyüklüğü 104.2 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki kaynağın büyük bölümünü istihdamı artırmak için kullanacak. Bu kapsamda fonda istihdamı artırıcı tedbirler için ayrılan oran da yüzde 30'dan 50'ye çıkarıldı. İstihdamı artırıcı, koruyucu tedbirler, işe yerleştirme, danışmanlık, çalışanların vasıflarını yükseltme, işsizlik riskini azaltmaya yönelik giderler Fon'dan karşılanacak. Teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalanların başka alanlara yönlendirilmesine de buradan kaynak aktarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, fon varlıklarının işsizliğin azaltılması, istihdamın korunması ve artırılması amacıyla kullanıldığını söyledi.



4 MİLYON GENCE EĞİTİM VERİLECEK

Türkiye İş Kurumu da fon kaynaklarıyla üniversiteli gençlere danışmanlık hizmeti, iş aramalarının yanı sıra kendi işini kurmalarını destekleyecek bir sistem kurdu. 2023'e kadar sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanların tamamına iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulacak. Bunların yüzde 25'i bir yıl içinde işe yerleştirilecek. 4 milyon gence eğitim verilerek iş kapısı açılacak.



PRİM GELİRLERİ ORANI ARTIRILDI

Hükümet, fonda istihdamı artırıcı tedbirler için ayrılan oranı da yükseltti. Bakanlar Kurulu Kararı'yla İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında istihdamı artırmak için ayrılan prim gelirleri oranı 2017-2018 yılları için yüzde 30'dan 50'ye çıkarıldı. Kararda, bu kaynağın, işsizlik riskini azaltma, çalışanların vasfını yükseltme, işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, işgücü piyasası araştırma, planlama çalışmaları yapmak amacıyla kullanılacağı belirtildi.



BAKAN: İŞSİZLİĞİ AZALTMAK İÇİN KULLANILIYOR

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, fonda biriken 104 milyar 244 milyon liranın işsizliğin azaltılması, istihdamın korunması ve artırılması amacıyla kullanıldığını söyledi. Bakan Müezzinoğlu, 15 Nisan sonu itibarıyla yaklaşık 803 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "İstihdam arttı, üretim zaten rakamlara da yansıyor. İhracat rakamlarında da bu görülüyor. İstihdamda talebin en yoğun olduğu aydayız; nisan, mayıs, haziran... haziran sonu 1 milyon rakamını hedefliyor ve onu yakalarız diyorduk ama mayıs ortalarında 1 milyon rakamını yakalayıp geçeceğimizi görüyorum" diye konuştu.



780 BİN KİŞİYE 10.5 MİLYAR

Devlet bu yıl sadece 780 bin gence işbaşı eğitim, toplum yararına program ve mesleki eğitim kursları, artı istihdam programı için yaklaşık 10.5 milyar TL'lik destek sağlayacak. İş arayanlara etkin danışmanlık hizmeti ve iş aramalarının yanı sıra kendi işini kurmalarını desteklemek için de bir dizi program devreye giriyor.