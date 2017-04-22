Saldırı sebebi ucuz hisse operasyonu

ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett
, "Türev piyasalar, finansal kitle imha silahlarıdır" derken, muhtemelen bu fiziki saldırıları kastetmedi fakat, son iki ayda gerçekleşen bombalı eylemler, gözü dönen yatırımcıların neler yapabileceğini de ortaya koydu. Şubat ayının ortasında ABD'li bir yatırımcının Target hisselerini ucuza almak için şirketin mağazalarına yaptığı bombalı saldırı henüz hafızalardan silinmemişken, 11 Nisan'daki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Borussia Dortmund
'un takım otobüsüne düzenlenen bombalı saldırının arkasından da bir borsa manipülasyonu çıktı.
SATIM OPSİYONU ALDI
Almanya Federal Başsavcılığı, Borussia Dortmund takım otobüsüne düzenlenen bombalı saldırının kulüp hisselerini düşürerek kâr etmek isteyen Alman ve Rus vatandaşı bir kişi tarafından yapıldığını tespit etti. "Cinayete teşebbüs, bombalı saldırı yapma ve adam yaralama" ile suçlanan 28 yaşındaki Sergej W.'nin kredi çekerek Dortmund hisselerinden 83 bin 600 dolarlık 15 bin satım opsiyonu aldığı ve otelde patlama yerini görecek bir konumda oda rezervasyonu yaptığı ortaya çıktı.
ÖNCE KREDİ ÇEKTİ
Sergej W., 3 Nisan'da kredi çekti ve 11 Nisan'da otelin IP'sini kullanarak satım opsiyonlarını aldı. Satım opsiyonunu alan taraf, hisselerin düşüşünden kâr ediyor. Borussia Dortmund'un maçından 90 dakika önce patlatılan bombayla takımın hisseleri 5.77 eurodan 5.35 euroya düşmüştü. Savcı, "Eğer Borussia Dortmund hisseleri büyük miktarda değer kaybetseydi, kâr yatırımın birkaç katı olacaktı" açıklamasında bulundu.
Piyasa değeri
512.8 milyon euro
Takım değeri
376.3 milyon euro
Hisse fiyatı
5.59 euro