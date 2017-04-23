Doğalgazda devrim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerjide müşteri memnuniyeti odaklı yeni dönemi başlatması ile birlikte doğalgaz piyasasında da devrim niteliğinde bir düzenleme hazırlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan düzenlemeye göre, 50 metreküpün altında borcu olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için doğalgazı kesilmeyecek. Cuma günleri ve resmi tatillerden bir gün önce de doğalgaz kesintisine gidilmeyerek, tatil günlerinde vatandaşların doğalgazsız kalmasının önüne geçilecek. Böylece vatandaşların borçlarını kolaylıkla ödemeleri ve hizmetin uzun süre kesilmemesinin sağlanması hedefleniyor.



VEFAT HALİNDE ÜCRETSİZ DEVİR

EPDK'nın son kurul toplantısında "Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı. Tüketicilerin hayatını kolaylaştıran düzenlemelere göre, abonenin vefatı halinde vefat eden abonenin eşi, dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir güvence bedeli alınmaksızın abone yapılacak. Bu durum diğer mirasçıların itiraz etmemesi halinde kabul edilecek.



24 SAATTE AÇILACAK

Doğalgazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye halihazırda 2 gün olan en geç yeniden doğalgaz verme süresi, 24 saate indirilecek. Tesisatta bulunan eksiklikler sertifikalı firmalar tarafından giderilecek ve gerekli güvenlik önlemleri yine bu şirketler tarafından alınacak. Dağıtım şirketlerinin hizmet alacağı yapım kontrol firmalarının belirlenmesi, değiştirilmesi, sözleşmelerde yer alacak asgari hükümler ve kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından belirlenecek. Dağıtım şirketleri internet sitelerinde tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri "Şikâyet Başvuru Sistemi" de oluşturacak.



2018'DE GAZ HER YERDE

Yapılan düzenleme hakkında değerlendirmede bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 15 yıldır kamu ve özel sektör işbirliğiyle büyük başarıların ortaya konduğunu belirterek, "İnşaallah 2018 yılında ülkemizde doğalgazın ulaşmadığı ilimiz kalmayacak" dedi. Bugün itibarıyla doğalgaz abone sayısının 13 milyon civarında olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu da yaklaşık 50 milyon kişiye tekabül ediyor. Yani nüfusumuzun yaklaşık yüzde 65'ine gaz ulaşmış durumda" diye konuştu.



İŞLEMLER BEDELSİZ

Dağıtım şirketi, şebeke ve tüketici sayısına uygun olarak yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak, ödeme merkezi kuracak ya da bedelsiz ödeme yapılabilecek ödeme merkezleriyle anlaşacak. Tüketicilerin kendi tercihleriyle hizmet bedeli karşılığı hizmet veren kuruluşlara ödeme yapma hakları ise saklı olacak. Dağıtım şirketleri ödeme merkezleri arasındaki rekabeti engelleyici hiçbir faaliyette bulunamayacak. Böylece oluşan rekabetten tüketiciler fayda sağlayacak.