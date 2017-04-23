Turizme Milyon Taşı koruması...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, eski bir inanışa göre dünyanın merkezi kabul edilen İstanbul Sultanahmet'teki Milyon Taşı'ndan ilhamla Türkiye'nin en kapsamlı emniyet-turizm projesini hayata geçiriyor. 'Milyon Taşı' projesi kapsamında personel sayısı sadece birkaç kişiden oluşan Turizm Şube Müdürlüğü etkin, işlevsel bir şubeye dönüştürülüyor. Personel sayısı 100'e yaklaşmış durumda ve içlerinde İngilizce başta olmak üzere yabancı dil bilen polisler bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Turizm Şube Müdürü Murat Çetiner'e "İhtiyaçlarınızı bildirin, şubenizi büyütün" talimatını verdi.Projenin saha çalışması, 16 - 31 Mart arasında yapıldı. Öncelikle bölgedeki derneklerle fikir alışverişinde bulunuldu. Paydaş kurumlar; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), İstanbul Turist Rehberleri Odası (İRO), Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği, İstanbul Şoförler Esnaf Odası, Büyükşehir Zabıta İlçe Müdürlükleri ve İstanbul Kuyumcular Odası ile de ortak çalışma kararı alındı.İstatistiklere göre İstanbul'a gelen toplam turist sayısı 2015'te 12 milyon 414 bin 279 iken, 2016'da 9 milyon 203 bin 987'ye düştü. Bu düşüşün temel sebebinin güvenlik kaygıları olduğu değerlendiriliyor. Milyon Taşı Huzur İstanbul Projesi kapsamında ülkemize gelen turist sayısının artırılması da amaçlanıyor. Projenin temel amacı, İstanbul'a gelen turistlerin can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak. Bu kapsamda Turizm Şube Müdürlüğü bütün şubelerle koordineli biçimde çalışacak.Şube Müdürlüğü bünyesinde yabancı dil bilen nitelikli personelden oluşan motorize ekip ile yaya devriye, nokta ve denetim görevlileri, rehberlik ve protokol ziyaretleri gibi önem arz eden durumlarda mihmandarlık görevi yapacak. Turist gruplarının İstanbul'a geldikleri andan itibaren hava ve deniz limanlarından girişlerde uyruğu, sayısı, nerede konaklayacakları, kentteki programları, başlarındaki rehber, seyahat edecekleri tur otobüsleri, otobüslerin plakaları ve araç - şoför bilgileri ile bunların GBT, UYAP sorgulamaları yapılacak ve toplanan veriler komuta merkezine aktarılacak.kapsamında terör örgütlerinin turistlerin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirmeyi planladığı eylemler hakkında gerekli çalışmalar yapılacak. Turist kafilelerinin yoğun olduğu bölgelerde zırhlı ekip konuşlandırılacak ve güvenlik tedbirleri artırılacak. Turist yoğunluğu olan bölgelere turizm polisi irtibat kulübeleri kurulup turistlerin karşılaştıkları sorunlara anında çözüm üretilecek. Yine aynı bölgelerde turizm polisinin dikkat çekiciliğini ve hareket kabiliyetini artırmak amacıyla 6 adet ginger hizmet verecek. Proje kapsamında polisler, ünlü modacı Faruk Saraç'ın tasarımıyla turuncu ve siyah renkte üniformaları giyecek.Turist kafilelerinin yoğun bulunduğu alanlarda kayıp, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi olaylarda doğrudan müdahalede bulunulacak.Dış hatlar geliş terminallerinde koordinasyon merkezi kurulacak.Taksilerde fahiş ücret sahtekârlıklarının önüne geçilmesi için de önlem alacak.Turistgrupları, İstanbul'da herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Turizm Şube Müdürlüğü devreye girecek. Sorun yaşayan turistin ülkesinin konsolosluğu ile irtibata geçmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması sağlanacak. Turistin herhangi bir adli olay neticesinde hastaneye gitmesi durumunda da rehberlik ve tercümanlık hizmeti verilip tedavi önceliği sağlanacak.