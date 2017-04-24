Denizler Türk bayrağıyla doluyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
, Türk bayrağı
na geçecek yat, kotra ve teknelerde KDV oranını yüzde 1'e indiren ve ÖTV'yi sıfırlayan düzenleme sonrasında Türk bayrağına geçen tekne sayısını açıkladı. Arslan, bu sayının bin 633'e ulaştığını belirterek, "Bu sayının 6 bini bulmasını bekliyoruz, denizlerimizi Türk bayrağı ile donatıyoruz" dedi. Bakanlar Kurulu kararıyla, Türk bayrağına geçecek yat, kotra ve teknelerde yüzde 8 olan ÖTV sıfırlanırken, yüzde 18 olan KDV oranı ise 1'e düşürülmüştü.
2.5 MİLYAR $ CİRO
Bakan Arslan, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede denizcilik sektörünün gelişmesi için her türlü desteğin verildiğini belirterek, son 14 yılda denizciliğe yönelik önemli adımlar atıldığının altını çizdi. Sektöre yönelik ÖTV'siz yakıt desteği verilmesi, deniz taşımacılığına yönelik destekler ve üreticiye sağlanan kolaylıklar ile Türk denizciliğinin önemli ölçüde geliştiğine değinen Arslan, "Gemi sanayiimiz 2003-2016 yılları arasında 2.8 milyar dolar altyapı yatırımı yapmış ve bugün gemi sanayiimiz yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaşmıştır" dedi.
ÖTV'SİZ YAKIT VAR
Arslan, AK Parti hükümetleri göreve gelmeden önce Türk denizciliğinin kara listede olduğunu anımsatarak, "Denizciliğimize yönelik düzenlemelerimiz ile Türk denizciliğini beyaz listeye çıkararak saygın bir konuma taşıdık" dedi. Bakan Arslan 2004 yılından itibaren sektöre yönelik ÖTV'siz yakıt desteği sağlandığına da işaret ederek, 12 yıllık süreçte 5.6 milyar liralık ÖTV'nin tahsil edilmeyerek deniz taşımacılığına destek sağlandığını söyledi. Arslan, ihraç amaçlı gemi yatırımlarının KGF kapsamına alındığını da vurguladı.
DEV LİMANLAR YAPILIYOR
Arslan, denizcilik sektöründe Türkiye'yi, küresel deniz taşımacılığı ile entegre transit bir liman ülkesine dönüştürmek için çalıştıklarını kaydederek, bu kapsamda dev limanların yapımına önem verdiklerini anlattı. Ege Denizi'nde Çandarlı Kuzey Ege Limanı'nın, Karadeniz'de ise Filyos Limanı'nın yapım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Arslan, ayrıca Türk deniz ticaret filosunu yenileyerek 10 milyar tona ulaşan dünya deniz ticaret hacminden daha fazla pay almayı, amaçladıklarının da altını çizdi.
ÖZEL İSTİSNALAR GELDİ
Türkiye karasularında ve marinalarında Türk sahipli olup yabancı bayrakla dolaşan binlerce tekne olduğuna da değinen Arslan, bu teknelerin Türk bayrağı çekmesini sağlamak için Türk bayrağını cazip kılacak düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar getirildiğini vurgulayan Arslan, "Türk sahipli bütün tekneleri Türk bayrağına geçiş için son derece cazip bir fırsat tanıdık. Geçiş formaliteleri, bürokrasisi son derece basitleştirildi, kolaylaştırıldı. Sektörün istatistiklerine göre 6 bin civarında Türk sahipli yabancı bayraklı tekne var" dedi