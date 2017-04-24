'den flaş açıklaması

İHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 24.4.2017 13:21 Güncelleme Tarihi: 24.4.2017 13:52
Fenerbahçe'den flaş Borajet açıklaması

Uçuşlarına bir süre ara veren 'le ilgili olarak 'den açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa maçlarında forma sponsoru olan firmayla anlaşmasının devam ettiğini ve herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.

'in uçuşlarına ara verdiğini açıklamasının ardından gözler 'ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulüple sezon başında Avrupa maçlarını kapsayan 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Borajet'in uçuşlarına ara vermesi, Fenerbahçe'yi etkilemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma şartlarının aynen devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ve olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'den flaş Borajet açıklaması
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