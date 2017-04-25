Bakırköy'de dev imar planı değişikliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı plan değişikliğine göre, Bakırköy Zuhuratbaba mahallesi sınırları içerisinde birbirine bitişik olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki 5 parsel için imar planı değişikliği yapıldı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin yer aldığı kampüste çam ağaçlarıyla dolu olan ağaçlık arazinin yanı sıra, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bulunuyor.

Öte yandan Türkiyenin en büyük, Avrupanın ise üçüncü büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonunun bulunduğu parselde ise Basketbol Süper Liginin düzenlediği Ahmet Cömert Spor Salonu, Olimpiyat Evi, Türkiye Su Topu Federasyonu Olimpik Yüzme Havuzu ile Gençlik ve Spor il müdürlüğü havuzu gibi önemli spor tesisleri yer alıyor.

HASTANE İHTİYACA CEVAP VEREMİYOR

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin zaman içinde yeni teknolojik gelişmelere de bağlı olarak ihtiyaca cevap veremez hale geldiğinin belirtildiği plan raporunda, hizmet binalarının yetersiz gelmeye başladığı buna bağlı ek mekan gereksiniminin doğduğu belirtildi. Raporda, Mevcut binaların eskimesi sebebiyle de bu yapıların iyileştirilmesi zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır ifadeleri kullanıldı.

SİNAN ERDEM SPOR SALONUNA TRAFİK RÖTUŞU

Plan değişikliğinin bir diğer ayağı olan Sinan Erdem Spor Salonunun bulunduğu parsel için ise seyirci kapasitesi açısından Türkiyenin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonunun önemli ulaşım aksları üzerinde yer aldığı, spor ve sanat organizasyonlarında ulaşımda yoğunluk yaşandığı, kent içi trafiğin olumsuz etkilendiği belirtildi.

Önemli bir spor kompleksinin organizasyonlar ile gelen trafik yükünü azaltmak için Ataköy Bulvarı kesiminde ulaşım açısından yeni bir düzenleme yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda Sinan Erdem Spor Salonunun batı cephesinde bulunan Ataköy Bulvarına paralel 10 metrelik taşıt yolu geçişi önerildi.

SOSYAL KÜLTÜREL TESİS YAPILACAK

Plan açıklama raporuna göre parsellerdeki mevcut sağlık tesisi ve spor tesisi kullanımı devam edecek. Plana yeni olarak sosyal kültürel tesis fonksiyonu getirildi. 21 Nisan günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan plan değişikliği itirazlar için 20 Mayısa kadar askıda kalacak. Planlama alanı içinde yer alan ve spor tesisi fonksiyonu verilmiş Bakırköy Belediyesi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki 2 bin 400 metrekarelik parsele de sosyal kültürel tesis yapılacağı açıklandı.

TARİHİ YAPILAR İÇİN HAT ÇEKİLDİ

Planlama alanında tescilli duvar, tescilli tabiat varlığı (anıt ağaç), Reşadiye Kışlasına ait tescilli yapılar ve diğer tescilli kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu kesimin korunarak geleceğe taşınması amacıyla kademe hattı ile ayrıldığı da belirtildi. Kademe hattı ile ayrılan yoğun kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölüm dışındaki kesimde; ÿihtiyaç duyulan son teknolojiye uygun sağlık teçhizatlarının yer alacağı ek yeni sağlık birimlerinin yapılmasına olanak sağlamak üzere emsal 1 olarak belirlendi.