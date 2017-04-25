Borsa İstanbul ilk kez 94 bini aştı

Yurtdışında iyimser küresel risk algısı ve içeride kuvvetli bankacılık kâr beklentileri ile BIST-100 endeksi dün tarihi zirve seviyesi olan 93.802'ye tırmandı. Yeni gün 414 puan artışla 94.217 puandan başladı

BORSADA BİR REKOR DAHA KIRILDI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,44 artarak 94 bin 217,43 puanla yeni zirvesinden başladı. Endeks böylece tarihte ilk kez TL bazında 94 bin puanı aşarak rekorunu tazeledi

DÜN REKOR KIRMIŞTI

BIST 100 endeksi dün 93 bin 802,81 puanla tarihinin en yüksek kapanışını kaydetmişti.

Piyasaların genel risk iştahını belirleyen temel dinamiklerde görünür bir değişim sinyali olmadığı için alım yönündeki seyrin bugün de devam etmesi ve endeksin 95 bin seviyesinin üzerine çıkmayı hedeflemesi bekleniyor.

FAİZLERDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ KORUNUYOR

Dün yüzde 10.55'ten kapanış yapan 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz bu sabah yüzde 10.50 seviyesinde. İki yıllık gösterge faizse yüzde 11.20 seviyesinde güne başladı. Tahvil cephesinde, Hazine'nin 2022 itfalı sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı da piyasalarda takip edilecek