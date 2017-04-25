Borsada tarihi rekor

Faizin yüzde 4.6'ya gerilediği, borsanın 93 bin puanı geçtiği, IMF'ye borcun sıfırlandığı, yaklaşık 100 milyar dolarlık altyapı ihalelerinin yapıldığı Mayıs 2013'ten bu yana, tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi saldırıları ile boğuşan Türkiye, yapılmak istenen tüm operasyonları boşa çıkardı. Borsa İstanbul'da endeks, Türkiye'ye yönelik saldırıların fitilinin ateşlendiği Gezi Parkı olayları öncesinde 22 Mayıs 2013'te kırdığı rekoru dün yeniledi. Endeks dün yüzde 1.49'luk artışla 93 bin 802 puana çıkarak, tarihinin en yüksek seviyesinden kapandı.



PİYASA DEĞERİ DE ZİRVEDE

Siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan anayasa değişikliğinin referandumda onaylanması ile birlikte Türkiye piyasalarına artan yabancı ilgisi, dün Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda piyasa dostu Emmanuel Macron'un, Le Pen'i geride bırakması ile birlikte hızlandı. Türkiye piyasalarına referandum öncesindeki iki haftada başlayan yabancı girişi dün ivme kazanırken, endeksteki yükselişin etkisiyle şirketlerin piyasa değeri 710 milyar TL ile tarihi zirveye çıktı. 1 Aralık 2016'dan bu yana yüzde 30'a yakın yükselen Borsa İstanbul, son üç ayda ise dünyanın en fazla değer kazanan piyasası oldu.



DOLAR 3.58 TL'NİN ALTINDA

Fransa'da merkez aday Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalmasının ardından euro, dolar karşısında beş ayın zirvesini test ederken, dolar iç piyasada da 3.58 TL'nin altına inerek iki ayın en düşük seviyesine geriledi. TL, dolar karşısında yüzde 1.42 ile en fazla değer kazanan üç para biriminden biri oldu. Dolar endeksi de dün yaklaşık 5.5 ayın en düşük seviyesi olan 98.79'a kadar geriledi. Dolardaki düşüşün etkisiyle, altının gram fiyatı 146.9 TL ile 3 haftanın en düşük seviyesine indi. Bugün toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, analistler Türkiye'ye yönelik artan fon girişlerinin etkisiyle, doların 3.50 TL seviyesini test edebileceğini belirtiyor.



KAPASİTE 8.5 YILIN ZİRVESİNDE

Hükümetin ekonomiyi canlandırma adına attığı adımlar da meyvelerini vermeye başladı. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 78.8 ile Ağustos 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Tüm mal gruplarında artış olduğu dikkat çekti. Reel kesim güveni ise 108.1'den 111.2'ye yükseldi. Kapasite kullanımı ve güven endeksindeki artışta, Kredi Garanti Fonu'nun etkili olduğu belirtiliyor.



YENİ HEDEF 95 BİN

Fransa seçimlerinden çıkan sonucun, global piyasalarda güvenli liman algısını azalttığını belirten İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, global risk iştahının net bir şekilde arttığını söyledi. Hisse senedinde iyimser rüzgârın bir süre daha eseceğine dikkat çeken Turşucu, kurda da ilk etapta 3.55 seviyesinin görüleceğini ifade etti. Referandum sonrası oluşan iyimser havanın devam ettiğini kaydeden Analist Gizmen Nalbantlı ise, borsada 95 binin önemli bir seviye olduğunu kaydetti. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da, Borsa İstanbul'un kendi ligindeki piyasalara göre halen yüzde 38 daha ucuz olduğunun altını çizerken, doların da 3.5 TL seviyelerine gerileyeceğini vurguladı.



FRANSA SEÇİMLERİ AVRUPA'YI UÇURDU

Fransa'da seçimlerin ilk turunda piyasanın en sıcak baktığı aday Emmanuel Macron'un birinci olması Avrupa borsalarına rekor kırdırdı. AB yanlısı Macron'un anketlere göre yüzde 64'lük ikinci tur oyu nedeniyle Fransız borsası dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. CAC 40 Endeksi, finansal kriz öncesinde görülen seviye olan 5 bin 300'lere kadar yükseldi. Yüzde 4'lük sert bir yükseliş yaşayan Fransa dışında Alman Borsası da tüm zamanların rekorunu kırdı. Alman borsası DAX'ta gün içi yükseliş yüzde 3"ü aşınca yeni bir rekorun kırılması sağlandı. Euro da, Fransa seçimlerindeki olumlu havanın etkisiyle dolar karşısında yüzde 1.3'lük artışla 1.09 seviyesine yükseldi. ABD borsaları ise açılışta yüzde 1'i aşan oranlarda değer kazandı