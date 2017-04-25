Çerçevesi olmayan plaka ile ilgili flaş karar!

İHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 25.4.2017 15:33 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 15:43
Çerçevesi olmayan plaka ile ilgili flaş karar!

Kütahya Sulh Hakimliği araç sahipleri için emsal bir karara imza attı. KHalk arasında, '' (Amerikan Pres Plaka) olarak bilinen çerçevesi olmayan plaka nedeniyle polis tarafından kesilen 412 TL’lik ceza edildi

Kütahya'da yaşayan 34 yaşındaki su tesisatçısı Mustafa Gürcan, aracının plakasında çerçeve olmadığı için kesilen yı Kütahya Sulh Ceza Hakimliğine giderek itiraz etti. , trafik idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

"PLAKAYI EMNİYETTEN ALDIM"

Kazandığı hukuk zaferinin tüm bu konuda ceza kesilen vatandaşlar için emsal olmasını gerektiğini söyleyen Mustafa Gürcan, "Geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan trafik kontrollerinde plakamın APP olduğu ve çerçevesinin bulunmadığı sebebiyle 412 TL idari para cezası yazıldı. Ancak ben bu plakayı dışarıdan almadım. Bu plakayı ben ten aldım bunu bana kendileri verdiler ve verdikleri orijinal mühürlü plakaya ceza yazdılar. Bende haklı olduğumu düşündüğüm için Kütahya Sulh Ceza Hakimliğine cezayı itiraz ettim. Mahkeme bu hafta sonuçlandı ve hukuk mücadelesini ben kazandım. Emniyet yetkililerinin yazdıkları para cezası oldu. Buradan tüm vatandaşlara seslenmek istiyorum. Hakkınızı arayın, aldığınız trafik cezalarının ne olduğunu araştırın.Bu karar herkese emsal olsun" dedi.

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Çerçevesi olmayan plaka ile ilgili flaş karar!
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