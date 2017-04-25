Dolar 3.57'nin altını gördü

Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından uluslararası piyasalarda yaşanan olumlu havanın etkisiyle düşüşünü sürdüren dolar/TL paritesi, bu sabah 3,57'nin altını gördü.
Öceki gün 3,5716'dan kapanan dolar/TL uluslararası piyasalarda güne 3,5720 seviyesinden başladı. Dolar/TL bugün en düşük 3,5698, en yüksek 3,5784 seviyesini gördü.
Dün kapanışı 3,8828 seviyesinden kapatan euro/TL ise uluslararası piyasalarda güne 3,8815 seviyesinden giriş yaptı.
GÖZLER YARIN MERKEZ'DE
Piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısını bekliyor. Yarınki toplantıda Merkez'nin faize dokunması beklenmezken, geç likidite penceresinde faiz artış beklentileri yer alıyor.