3.57'nin altını gördü

Giriş Tarihi: 25.4.2017 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 10:12
Dolar 3.57'nin altını gördü

Dün 1 ay sonra ilk kez 3,60'ın altına inen 3,5700 seviyesine kadar geriledi. Kur 3,57-3,58 arasında işlem görüyor

Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından uluslararası piyasalarda yaşanan olumlu havanın etkisiyle düşüşünü sürdüren /TL paritesi, bu sabah 3,57'nin altını gördü.

Öceki gün 3,5716'dan kapanan dolar/TL uluslararası piyasalarda güne 3,5720 seviyesinden başladı. Dolar/TL bugün en düşük 3,5698, en yüksek 3,5784 seviyesini gördü.

Dün kapanışı 3,8828 seviyesinden kapatan /TL ise uluslararası piyasalarda güne 3,8815 seviyesinden giriş yaptı.

GÖZLER YARIN MERKEZ'DE

Piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısını bekliyor. Yarınki toplantıda Merkez'nin faize dokunması beklenmezken, geç likidite penceresinde faiz artış beklentileri yer alıyor.

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Dolar 3.57'nin altını gördü
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